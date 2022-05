Mango Beachwear: la nuova collezione mare abbraccia ogni Body Shape

Ancora alla ricerca del bikini perfetto per l’estate? Trovare “quello giusto”, si sa, non è affatto impresa facile. La storia si ripete: come ogni anno, c’è chi ha iniziato a prepararsi alla prova costume con largo, larghissimo anticipo e chi, tuttora, sta cercando il modo di destreggiarsi tra le tendenze moda dell’estate. Se fai parte della seconda categoria non disperare, potresti essere il fortunato soggetto in preda al colpo di fulmine proprio con uno dei nuovi costumi di Mango.

La recente collezione beachwear di Mango è stata ideata con un occhio alle maggiori tendenze estive sulla cresta dell’onda ed uno alla tanto chiacchierata inclusività: predominano ancora le nuances vibranti emblematiche degli attuali colori moda accanto a motivi variopinti ed asimmetrie, sparsi questa volta su di una vasta proposta di modelli, che spazia anche nelle silhouette.

Di questo passo -quello incisivo che tutti stavamo aspettando- il concetto dello scegliere il costume giusto in base alle proprie forme risulta davvero ben rappresentato, nonché soddisfatto. Vediamo ora quali costumi di tendenza indosseremo al di sotto dei vestiti da mare più cool dell’estate.

Costume intero viola asimmetrico, pratico ma stilosissimo

Foto Mango

Diamo inizio alla nostra accurata selezione fashion con i costumi interi tanto amati: quello in foto segue alla perfezione il trend dei tagli asimmetrici attualmente in voga grazie al dettaglio monospalla, accompagnato dal tessuto testurizzato in color viola, il quale rende più ricercato il mood basic proposto.

Costume intero blu elettrico con dettagli increspati: très chic!

Foto Mango

Ancora intero, ma questa volta le spalline sono due: il modello a balconcino delineato da graziose increspature e ferretto sulla zona decolleté offre ad esso un buon sostegno, sia per seno prosperoso che per metterne in risalto uno mignon. In che colore? Nell’amatissimo blu elettrico.

Costume asimmetrico in stampa psichedelica: nostalgico ma attuale

Foto Mango

Per chi ama le asimmetrie che stanno facendo furore in tempi recenti ma non allo stesso modo il look monocromatico, ecco la giusta alternativa: il modello poco sopra si caratterizza infatti sì da spallina unica ma anche da una stampa psichedelica nei colori pastello.

Bikini stampa geometrica, il throwback to ’80

Foto Mango

Altro giro, altra stampa: quella sul bikini in questione è geometrica e coloratissima, nelle tonalità a contrasto del giallo e del turchese. I lacci sottili del modello sono letteralmente i migliori amici dell’abbronzatura perfetta, in quanto permettono di giocare slacciandoli ed allacciandoli all’occorrenza, secondo il modo più congeniale.

Bikini stampa animalier: la fantasia che non muore mai

Foto Mango

Ecco la dose di animalier che stavi aspettando: classica fantasia zebrata per questo bikini dalle linee minimal, il quale si presta, volendo, a più e più abbinamenti grazie alle nuances neutre che presenta.

Bikini colorato Crochet: più on trend di così!

Foto Mango

Poteva mai mancare il bikini Crochet in una collezione costumi per questa estate che si rispetti? Chiaramente la risposta è no: quello proposto da Mango è anche variopinto, con stampa a righe verde lime, marroni e rosa e bordatura ondulata. Stilosissimo!

Bikini a vita alta verde mela con increspature, per una silhouette da star

Foto Mango

Vediamo ora un modello due pezzi con slip a vita alta: il verde mela del tessuto è certo l’elemento di spicco di questo bikini, il quale presenta due stili differenti nel sopra e nel sotto. Mentre lo slip è liscio e basico, il reggiseno è impreziosito da arricciature ed incrocio.

Costume intero color salvia, comodo ma elegante

Foto Mango

Mango quest’anno ha pensato anche alle taglie forti, con costumi due pezzi ed interi davvero super cool: quello in foto è un one-piece color verde salvia, con tessuto testurizzato ed un profondo scollo sensuale sulla schiena.

Costume a vita alta in fantasia floreale: il più romantico della collezione

Foto Mango

Qui la fantasia floreale che stavi aspettando, su un due pezzi con slip a vita altissima, segnata da una cintura del medesimo tessuto ed anello colorato. Il reggiseno gode di un’allacciatura regolabile e garantisce un sostegno saldo alla zona decolleté.

Costume a vita alta verde a pois: il retrò che ci piace sempre

Foto Mango

Stesso modello precedentemente analizzato ma questa volta senza cinta a delineare il punto vita. Lo sfondo verde prato ospita tutta una serie di deliziosi pois bianchi, che regalano al costume il tocco retrò sempre infallibile.

Ed ora vogliamo sapere: qual è il tuo preferito?