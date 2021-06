Bikini 2021: ecco quelli più belli per un'estate sexy e trendy

Poiché i primi raggi del sole primaverile esaltano tutti i nostri sensi e la voglia di vacanze, cerchiamo di alimentare al meglio la nostra impazienza individuando l’essenziale da mettere in valigia: avete capito bene, stiamo parlando del bikini.

Sexy e trendy, è il miglior alleato per un’abbronzatura ottimale e un look estivo colorato.

Asimmetrico, sgambatissimo, arricciato, lavorato all’uncinetto, concentrati sulle tendenze del costume da bagno che abbracceranno tutte le silhouette femminili nei prossimi mesi.

Un vero mantra estivo, mettersi alla conquista di un costume da bagno che enfatizza sottilmente le curve del nostro corpo può essere una vera sfida. Eppure, una serie di capi di moda mare sono destinati a diventare le tendenze del beachwear che segneranno la primavera-estate.

Scopriamo i modelli di costume a due pezzi di maggiore tendenza per la primavera-estate 2021.

Quali sono i bikini di tendenza per la primavera-estate 2021

Per crogiolarsi al sole da casa in attesa delle tanto agognate vacanze, oltre che in riva al mare, prendiamo atto delle tendenze dei costumi da bagno che sono predestinate sia a distinguersi dalla massa, sia a mettere in risalto la nostra corporatura.

Bikini incrociato

Un perfetto alleato per aggiungere volume al seno piccolo, il bikini incrociato è anche l’ultima tendenza da adottare per i costumi da bagno, per accogliere le giornate di sole come dovrebbe. Già collaudato nelle scorse stagioni da fashioniste stagionate, questo modello si sta imponendo come vero e proprio must di stagione.

Costume da bagno asimmetrico

Dopo aver deciso di conquistare abiti e top di stagione, la tendenza asimmetrica sta tracciando il suo taglio anche sui costumi da bagno predestinati a segnare la nostra estate. E poiché hanno quel quid che li rende assolutamente irresistibili, i costumi da bagno monospalla illumineranno la nostra figura indipendentemente dalle nostre misure. Sono il vero e proprio modello passe partout per tutte le fisicità.

Via ai motivi geometrici e le stampe a quadri

Al culmine dell’eleganza estiva, la stampa a quadretti detta la tendenza delle linee geometriche su molti dei costumi da bagno primavera-estate. Bicolore, con o senza volant, ci piace lo slip bikini in versione a vita alta, ideale per scolpire le nostre curve.

Il costume da bagno allacciato

Protagonista sui social, il trend delle stringhe sta guadagnando terreno, arrivando a stringere solidi legami anche con i costumi da bagno che stanno scalando la hit parade dei modelli più gettonati della prossima primavera-estate. Sia che tu scelga un bikini con spalline dallo stile sobrio o decorato con frange, la situazione rimane la stessa, poiché entrambe le opzioni funzionano. La carta vincente di questo trend? L’allacciatura può anche essere portata sul retro del costume da bagno per una maggiore versatilità.

Costume da bagno crochet

Padrona indiscussa delle passerelle per le collezioni primavera-estate 2021, la tendenza all’uncinetto sta tornando in prima linea nel panorama della moda. Dopo i top crochet che hanno invaso le vetrine negli ultimi anni, quest’anno anche il costume da bagno lavorato all’uncinetto entra nelle grandi leghe e prende il posto che gli spetta sulle spiagge. Indipendentemente dal fatto che indossi un bikini o un pezzo unico, il costume da bagno all’uncinetto si adatterà a tutti i tipi di corpo.