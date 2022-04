Costumi glitter e con paillettes: la tendenza per brillare in spiaggia

L’estate si avvicina lentamente ma noi già non vediamo l’ora di sfoggiare i nostri costumi da bagno preferiti in spiaggia, a bordo piscina o anche sotto giacche e kaftani.

La moda mare, infatti, si mescola alle tendenze moda primavera 2022 e ne diventa un tutt’uno, lo confermano le sfilate che sdoganano le ciabatte per il mare e i sandali infradito anche sotto gonne, jeans e camicie.

Il grande must beachwear del 2022 sarà però il costume in paillettes o glitter, un’esplosione di luce e vivacità che ci farà splendere come il sole!

Glitter, paillettes…o entrambi? I costumi più belli sono super luminosi!

I costumi da bagno Yamamay sono sempre una garanzia per quanto riguarda stile e originalità, e anche quest’estate ne abbiamo trovati alcuni veramente incredibili. Vista la tendenza moda mare che vuole paillettes a ogni costo, ecco un bikini nero semplice con fascia in paillettes pendenti che donano movimento e luce.

Foto Yamamay

Se anche voi continuate a essere innamorate dei costumi interi e volete provare a indossarli come una maglia con le vostre gonne preferite o una giacca cropped…Twinset ha il modello perfetto!

Foto Twinset

Il colore verde è di tendenza, qui declinato nella nuance acquamarina nel quale si intersecano onde in paillettes super brillanti. Lo scollo a V lo rende semplicemente eccezionale!

Foto Calzedonia

Anche Calzedonia dice la sua con un bikini sui toni del rosso che ha come top un tripudio di paillettes che si ritrovano anche nello slip con un inserto romantico al punto giusto.

Foto Bershka

La glitter mania non si arresta – e perché dovrebbe? – al contrario la ritroviamo nella moda mare con costumi da bagno morbidissimi e davvero cool. Un esempio? La nuovissima collezione di Bershka che ha come punto forte un bikini viola glitterato: semplice, chic e con un effetto cut out che urla wow!