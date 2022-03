Con la gonna in paillettes la primavera si fa luccicante

I look più entusiasmanti della primavera si giocano tutte su un unico capo essenziale: la gonna. Declinata in vari modelli, tutti meravigliosi, la tendenza gonne della primavera-estate è quella che ci piace di più e la gonna in paillettes è il must have della bella stagione!

Indossandola non passeremo di certo inosservate e i nostri outfit avranno subito un’impronta glamorous. Vediamo allora come creare abbinamenti da vere fashion victims.

Lunga, midi o mini: la gonna paillettes la amiamo in tutti i modi!

La gonna che ci farà tornare a splendere, dopo il lungo periodo opaco che abbiamo passato, oltre alla gonna in pelle, è sicuramente quella in paillettes, super brillante e dallo stile inconfondibile.

Se pensate che le paillettes siano tutte uguali vi sbagliate di grosso! Le dimensioni contano eccome e si passa da quelle big alle micro, ma tutte hanno una cosa in comune: sono semplicemente strepitose!

Il segreto di questo capo scintillante è che dona charme a ogni outfit e si presta ad abbinamenti sempre al top. Accompagnata a una semplice t-shirt e sandali bassi è perfetta per il daily look, ma con una giacca crop e stivaletti è semplicemente deliziosa.

Per la sera, non serve dirlo, largo a camicette see-through e micro bag, un connubio fashion che ci fa girare la testa.

La gonna in paillettes si sposa alla perfezione anche con una giacca biker in pelle e borsa a tracolla, un mix esplosivo di coolness al quale non sappiamo resistere!

Sbizzarrirci nel creare outfit originali e super luminosi sarà il nostro compito primaverile, diamoci dentro!