Pull&Bear collezione mare SS22: l'essenza dell'estate raccontata da colori e stampe

Siamo ancora ad Aprile, ma sognare -anche in grande- non costa nulla: Pull&Bear ci porta, così, con la mente verso panorami marittimi e tramonti sulla spiaggia, lanciando la sua personale interpretazione della moda mare SS22 fatta di colore, stampe e texture diversificate per una full immersion nelle tendenze di stagione.

Fra queste trionfano classici, infallibili modelli, particolareggiati però da bikini a triangolo con dettagli metallici di anelli e fasce incrociate. Quello che sicuramente salta istantaneamente, e con piacere, all’occhiò è senz’altro la versatilità dei top, i quali suggeriscono differenti soluzioni per quanto riguarda il posizionamento delle bretelle. Immancabili poi le stampe, floreali alternate a motivi geometrici su tessuti in voga come il jacquard, resi preziosi dagli insostituibili strass.

La palette cromatica è quella attuale, effervescente, retta da tonalità vivaci quali il verde lime, il turchese ed il rosa intenso. Il vero must del periodo? I costumi interi, anche nelle nuance sempreverdi del bianco e del nero ma sempre caratterizzati da cut out.

Ma ora bando alle ciance, e passiamo alla raccolta dei costumi più rappresentativi di questa magnifica nuova collezione!

La stampa psichedelica colpisce ancora: Bikini multicolor con doppia spallina

Foto Pull&Bear

La famigerata stampa psichedelica strappata, a suo tempo, dagli anni duemila a quelli settanta torna a far furore in questa prossima estate, dapprima su co-ord sets e poi… sui costumi! Poteva una collezione tanto all’avanguardia come quella di Pull&Bear farsi sfuggire l’occasione di crearne di stilosissimi sfruttandola a suo piacimento? Ovviamente no.

Eccone dunque una prima versione coloratissima, perfettamente conforme ai colori moda dell’anno, con doppia spallina e mini pareo annesso.

Costume intero bianco monospalla con cut out: non potrebbe essere più on trend di così

Foto Pull&Bear

Proprio come per la nuova collezione costumi da bagno Zara, ecco arrivare anche la proposta di Pull&Bear sull’argomento costumi interi: bianco, monospalla e dal mega cut out, potrebbe essere più fashion di così? Il dettaglio monospalla, poi, particolarmente popolare al momento, si scinde a sua volta in una sorta di doppia spallina grazie all’ennesimo cut out posizionato ad arte.

Bikini patchwork monospalla: lo sportivo che ci piace

Foto Pull&Bear

Hai detto patchwork? La nuova capsule estiva del brand fast fashion sembra non farsi mancare proprio nulla, tanto da interpretare a suo modo anche quest’ultimo trend in questo meraviglioso costume:

il tessuto è elasticizzato, ergo praticissimo per abbandonarsi al divertimento più sfrenato, il top da una sola spallina e lo slip sgambato sono caratterizzati dal sovrapporsi di diverse fasce colorate, per nulla casualmente a creare un fantastico effetto Color Block grazie all’accostamento di due toni complementari quali il giallo ed il viola sono.

Monospalla e stampa floreale? La combo più fashion dell’estate

Foto Pull&Bear

Stampa floreale iper colorata per questo bikini Pull&Bear, ancora una volta distinto da top monospalla e slip sgambato. I fiori che animano il tessuto si diversificano da quelli tropicali dei costumi di Calzedonia, restituendo un’interpretazione più pop e vivace degli stessi.

Bikini a fiori retrò: un tripudio di viola

Foto Pull&Bear

Il bikini a lacci sottili è sempre la scelta migliore per poter vantare un’abbronzatura perfetta: quello in foto è particolareggiato dalla fantasia -per niente anni novanta- a fiori retrò, vagamente geometrica. Le tonalità? Quelle del viola, senza dubbio uno dei colori cardine di stagione.

Bikini sgambato verde lime in stampa jacquard floreale, il giusto compromesso per farsi notare con eleganza

Foto Pull&Bear

Oramai lo abbiamo capito tutti: il verde lime sarà una delle nuance predilette la prossima estate, e lo ha capito bene anche Pull&Bear, che non rinuncia affatto ad inserire nella sua collezione swimwear questo bellissimo bikini sgambato, con un tessuto che unisce due delle maggiori tendenze del periodo quali jacquard e fiori.

Bikini verde con arricciature e margherite: che stile!

Foto Pull&Bear

Ancora verde, questa volta pastello, per questo bikini con arricciature e piccole margherite: la trama è composta da piccole e sottili costine, il taglio molto basic. Insomma, l’esempio perfetto e lampante della semplicità che vince sempre!

Bikini fucsia con top arricciato, l’esatto partner in crime della tintarella

Foto Pull&Bear

Misure ridotte per questo sbarazzino bikini fucsia: il top è arricciato, regolabile, lo slip una brasiliana tinta unita. La bella stagione vede il rosa come colore di tendenza indiscusso, declinato nelle nuance pastello oppure in quelle ben più frizzanti rappresentate proprio dal fucsia, come tale costume dimostra.

Bikini con top a balconcino e tessuto vichy: che sia lui il più chic?

Foto Pull&Bear

Come sappiamo, scegliere il costume giusto in base alle proprie forme è essenziale per sentirsi a proprio agio nella propria pelle, anche in spiaggia: ecco perché anche Pull&Bear offre diverse tipologie di modelli tra top e slip, come nel caso di questo costume a balconcino in tessuto vichy, nei toni del turchese e del bianco.

Bikini asimmetrico prugna: per essere stilose al massimo

Foto Pull&Bear

Pare che la moda del bikini cut out regga davvero le imminenti tendenze estive: lo vediamo nell’ennesimo modello asimmetrico poco sopra, dal top catalizzatore d’attenzione grazie al spazio creato dal taglio. Il colore è un prugna intenso, insolito per il periodo corrente ma ugualmente stilosissimo. Vi ricorda niente? Ebbene si, lo swimwear di Bershka ne offre la versione glitterata.

Bikini a tendina con stampa psichedelica lilla e pesca: con il suo pareo, è l’accoppiata vincente dell’estate

Foto Pull&Bear

Ancora stampa psichedelica per questo bikini con top ad effetto a tendina, a ricordare l’affascinante, delicato moto delle onde sulla riva: il colore però, è quello del lilla, altrettanto delicato, accostato ad un pesca pastello. Abbiamo anche qui il mini pareo in abbinato, con spacco, grandissimo ritorno -di fiamma- per la moda estiva.

Bikini jacquard glitter, ecco come si brilla!

Foto Pull&Bear

Stavate aspettando il tocco scintillante della collezione? Seguendo la scia luminosa disseminata dai costumi glitter dell’estate, ecco Pull&Bear uscirsene con questo magnifico due pezzi in jacquard con brillantini e spalline annodate al collo. Questa volta la nuance scelta è il blu, direttamente dalla palette vivace del fashion attuale.

Questi erano solo alcuni dei pezzi forti, ma già preannunciano una collezione estiva imperdibile. Per accertarsene non resta che correre in store!