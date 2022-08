Charlize Theron: beauty & make-up identikit dell’Atomica (ex) bionda

Se la svolta fu con “Mogul Italian“, il noto spot pubblicitario della Martini risalente all’ormai lontano 1995, è al suo poliedrico talento, abbinato a raffinatezza e classe innate, che si deve il successo planetario della splendida attrice sudafricana Charlize Theron: seppur in netto disaccordo con il viso pulito ed angelico, il primo ruolo è stato per la pellicola dell’orrore “Children of the Corn III: Urban Harvest“, parte che le ha aperto la strada su una carriera costellata di grandissimi successi. Qualche titolo? “L’avvocato del diavolo“, “La moglie dell’astronauta“, “Biancaneve e il cacciatore” e persino il recentissimo “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” sono solo alcuni dei titoli che vantano l’eclettica attrice nel cast. Alcuni di questi le hanno persino fruttato ben più che qualche premio, uno tra tutti l’Oscar per aver interpretato magistralmente la spietata serial killer Aileen Wuornos in “Monster“.

È dunque innegabile, Charlize Theron possiede un naturale dono: quello di passare con nonchalance da un genere cinematografico all’altro pur mantenendo sempre una certa credibilità. Esattamente come la stessa, poi, riesce incredibilmente a passare da un look all’altro senza che questo alteri minimamente la sua tanto invidiata bellezza! Non a caso è finita di diritto nella nostra selezione beauty circa le trasformazioni più cool delle star. La causa? Il suo ultimo “colpo di testa”. Pronte a scoprirne di più?

Charlize Theron – Foto Instagram @charlizetheronunofficial

Noi speriamo di sì, perché abbiamo deciso di augurarle un buon compleanno ripercorrendo insieme quelli che sono i tratti caratterizzanti che ne delineano lo stile. Tra make-up e capelli ci sarà da divertirsi: ecco stilata la sua beauty identikit!

Capelli: i mille cambi di look di Charlize Theron (tutti super glamour)

Charlize Theron – Foto Instagram @charlizetherondiaries

La maggior parte del look di Charlize Theron è giocato sulla chioma, sempre diversa ma ugualmente perfetta. In quanto a tagli di capelli di tendenza, infatti, l’attrice pare averli provati proprio tutti: dai classici tagli lunghi sino ai tagli corti più estremi è un attimo, talvolta per esigenze di copione (cui non si è mai sottratta, tanto da arrivare ad auto-realizzarsi un radicale Buzz Cut in occasione delle riprese di “Mad Max: Fury Road“) talvolta frutto della propria stessa audacia. Così, dalla fluente chioma bionda tutta onde la si vede portare di quando in quando un elegante caschetto corto, scuro all’occorrenza, oppure preferire un più giovanile Long Bob dalle fattezze rock e scompigliate.

Charlize Theron – Foto Instagram @charlizetheronunofficial

Non sono mancati poi svariati Pixie cut, in versione bionda oppure mora, e persino hairstyle singolari quanto il cosiddetto Bowl Cut che sì, testimonia come nulla possa scalfire l’ immagine da “Sex Symbol” affibbiatale negli anni.

Charlize Theron – Foto Instagram @charlizetheronunofficial

Seppur la bella sudamericana nasca provvista di un delizioso biondo freddo quest’ultima non è affatto nuova portare colori più scuri, spesso armonizzati a ruoli ben precisi quali Andy in “The Old Guard” o Aon Flux nell’omonimo film.

Quando la chioma è bionda l’attrice ama prediligere acconciature raccolte con ciuffo sinuoso dalle vibes anni ’50, come anche capelli lisci perfetti e tagli con frangia sbarazzina.

Charlize Theron – Foto Instagram @cinemaveniz

Insomma, pare proprio che ci tocchi riconoscerle un animo intrepido, oltre che una buone dose di self-confidence: l’ultimo cambio look di Charlize Theron, poi, ci vede ancora attonite.

Il Make-up di Charlize Theron è intenso e luminoso

Charlize Theron – Foto Instagram @charlizetherondiaries

Un ruolo ben più marginale invece è assegnato al make-up, sobrio ma intenso: se c’è una costante quella è la base rigorosamente fresca e dalla luminosità impalpabile, nelle corde del trucco shiny. I meravigliosi occhi verdi dell’attrice sono poi sempre messi in risalto da ombretti shimmer e iridescenti, contornati abilmente ed in modo sottile con una matita nera. Il mascara? Una presenza inevitabile.

Le labbra sono quasi sempre nude, opache o glossate, ma in sporadiche occasioni il pronunciato arco di cupido viene esaltato dal rossetto rosso.

Charlize Theron – Foto Instagram @charlizetherondiaries

E, nonostante il fil rouge sia quello della semplicità, un carisma come quello di Charlize Theron non può che definirsi completo con uno smokey eyes felino sfoggiato nell’evenienza di shooting ed occasioni speciali.