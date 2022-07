Star look: le trasformazioni di stile più cool di quest’anno

I classici colpi di testa delle Star costituiscono da sempre una grande fonte d’ispirazione per moltissime donne: vedere una celebrity in preda ad arditi stravolgimenti, sfoggiare un look dal taglio particolare o un colore diverso, spesso esercita un certo fascino in chi ne fa da spettatore e può innescare nei suoi fedeli ammiratori un curioso meccanismo di emulazione, il quale porta inevitabilmente a cambiamenti molto interessanti.

Le trasformazioni delle celebrities hanno infatti, in molti casi, segnato delle epoche: basti pensare a come gli anni ’80 siano stati dominati da Madonna e dai suoi continui cambi di stile, i ’90 condizionati dal look delle protagoniste di serie televisive di culto come Beverly Hills 90210 e Friends, mentre nel nuovo millennio l’attenzione è ancora incentrata su stelle della musica e del cinema, le quali inducono a sognare in grande. Ma veniamo ora ai giorni nostri, e vediamo nello specifico i cambi look che più hanno stupito in questo 2022! Chi sarà stata la più impavida?

1. Charlize Theron: l’addio -inaspettato- al biondo

Charlize Theron – Foto Instagram @charlizeafrica

Sul nostro podio -perlomeno in quanto a forza d’impatto- il primo posto è occupato senza esitazione da lei: ebbene sì, Charlize Theron con i capelli neri ha da poco sconvolto il mondo, e non scherziamo. La bella “regina Ravenna” (dal celebre film fantasy “Il cacciatore e la regina di ghiaccio“) dai lunghi capelli biondi ha recentemente deciso, oltre ogni esigenza di copione, si intende, di sostituire la sua iconica chioma con uno sfacciatissimo Mullet, abbinato ad un nero lucente dalle vibes super rock.

Il re delle tendenze in fatto di tagli corti ha fatto la sua parte, questo è certo, ma l’audacia dell’attrice è stata decisiva. Chapeau!

Charlize Theron – Foto Instagram @cinemaveniz

2. Demi Lovato ci ha dato un taglio, e che taglio!

Demi Lovato – Foto Getty Images | Jason Merritt

Anno impegnativo per Demi Lovato: dopo il coming out ed il tatuaggio sulla testa dello scorso Gennaio, in onore e ricordo dell’amata nonna, l’artista si è mostrata con i capelli rasati. Il motivo dietro ad una scelta tanto, almeno apparentemente, avventata? Pare che questo passo abbia segnato definitivamente un nuovo inizio per la stessa, una sorta di rinascita e riconciliazione con la vera sé. Che piaccia o meno, una cosa è certa: gli spensierati tempi di “Camp Rock” sono ufficialmente finiti!

Demi Lovato – Foto Instagram @ddlovato

3. Gigi Hadid ed il ritorno alle origini

Gigi Hadid – Foto Instagram @gigihadid

Gigi Hadid – Foto Instagram @hadidjenner

Dopo il lungo periodo trascorso esplorando nuovi orizzonti, parentesi capelli rossi compresa, Gigi Hadid ha definitivamente deciso di tornare alle origini optando per un irresistibile biondo freddo, più platino di sempre. La principale conseguenza? Quella del biondo rock tra le tendenze colori capelli del prossimo autunno, Ça va sans dire.