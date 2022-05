Demi Lovato con il suo nuovo taglio estremo insegna ai suoi fan come osare

Da Demi Moore a Demi Lovato il passo è breve. Cosa hanno le due in comune, a parte il nome? L’audacia ed il carisma del “soldato Jane“, pare. Ebbene, gli spensierati tempi di “Camp Rock” sembrano essere oramai un lontano ricordo: la non più tanto piccola Demi Lovato stupisce -per l’ennesima volta- il mondo intero optando per un taglio estremo, quello della rasatura quasi totale.

La vediamo qui in uno dei suoi ultimi scatti, postati sul profilo Instagram personale. Insomma una vera rivoluzione di stile, dove i capelli cortissimi sono accompagnati da un make-up più intenso rispetto al solito.

Che sia colpa dei tagli corti di tendenza, attualmente così popolari? Si dà il caso, infatti, che le odierne misure estreme caratteristiche dei bizzarri hairstyle in voga stiano prendendo talmente piede da conquistarsi un posto d’onore anche tra la schiera di ostici tagli corti ricci.

La star non è nuova ai cosiddetti “colpi di testa“: già lo scorso Gennaio, infatti, aveva sancito l’inizio del nuovo anno ricominciando proprio dal look, per sfoggiare gli audaci capelli rasati con tatuaggio sul capo (un aracnide dalle dimensioni non indifferenti, per essere precisi), dettaglio il quale di certo non è sfuggito all’occhio attento dei suoi fan. Il gesto si è poi scoperto nascondere un dolce, profondo significato, quello di una dedica all’amata nonna.

E, se quest’ultimo cambio di rotta simboleggiava un forte legame, dal senso celato dietro ad un cambiamento apparentemente estremo, la recente testa rasata della cantante lascia presagire che anche dietro ad essa possa nascondersi l’espressione di qualcosa di più grande.

Persino nel profilo social figura soltanto la nuova versione di Demi Lovato, una “Demi Lovato 2.0“, diversa forse non solo esteriormente: come annunciato dalla stessa, la prima cosa a cambiare sarà probabilmente la sua musica, virando verso energie più rock. Un chiaro segno di riconciliazione con la vera sé per l’artista, la quale aveva da tempo iniziato un percorso presso un centro di riabilitazione, che potesse in qualche modo aiutarla a superare vecchie problematiche.

Non ci resta perciò che augurarle “buona rinascita, Demi!”.