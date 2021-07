Le nostre chiome sono pronte ad essere rivoluzionate con i colori capelli di tendenza per l’autunno inverno 2021/2022. I migliori brand di prodotti professionali per capelli hanno da poco lanciato le loro proposte presentando, quindi, i trend che ci terranno compagnia durante la fredda stagione. Prendiamo appuntamento dal nostro parrucchiere di fiducia e prepariamoci a dare al nostro look una nuance decisa e intensa. Sì, avete capito bene: i colori scuri predomineranno sugli altri e il biondo, per questa lunga stagione, abbraccerà mille sfumature, specialmente quelle più calde. Focalizziamoci sulle tonalità che ricordano il caffè o il cioccolato; il rosso torna di tendenza, quindi prepariamoci a sfoggiare acconciature, tagli corti o lunghi e colori all’insegna del glamour e della moda! Le nuance vivaci si fanno spazio anche tra le tendenza autunno inverno, ecco perché il total pink non passerà di certo inosservato.

Colori capelli intensi e scuri: il castano moka

La maggior parte delle persone vanta una colorazione naturale tendente al castano: che sia chiaro o scuro non importa, per quest’anno la moda parla chiaro e le nostre folte chiome brilleranno di colori scuri che vanno dal caffè al cioccolato. Stiamo parlando di tonalità che risalteranno durante le giornate autunnali e invernali, e che si sposano perfettamente con ogni tipo di incarnato. Il colore protagonista di questa lunga stagione è il moka, un castano color caffè, quindi intenso e caldo, da arricchire anche con leggeri balayage o lunghezze sfumate con tonalità di castano più chiare.

Foto Instagram | jeanlouisdavidsmcv_corso

Foto Instagram | naturalcentodieci

Foto Instagram | ilda_josilda

50 sfumature di… rosso

Tra le tendenze dei colori per capelli della stagione non mancherà l’affascinante e seducente rosso: ramato e bordeaux saranno le due sfumature più richieste agli hairstylist, poiché richiamano intensamente i colori della terra. Perfetti anche per chi vanta una carnagione abbastanza chiara.

Foto Instagram | ludovicabizzaglia

Foto Instagram | hair_by_nate_

Biondo caramello per capelli chiari e dorati

Anche se saranno i castani a padroneggiare fra i colori per capelli, il biondo sarà super richiesto. Per un tocco caldo possiamo optare per il caramello, una tonalità perfetta per chi non desidera essere eccessivamente bionda e allo stesso tempo non vorrebbe rinunciare al suo castano. Conosciuto anche come “bronde”, il biondo caramello illumina il volto ed è tra i colori più gettonati per l’autunno inverno 2021-2022.

Foto Instagram | dinhorosaoficial

Total black, capelli sempre più scuri

Sembravano essere passati di moda, ma il total black è decisamente tornato tra le tendenza della fredda stagione. Con riflessi blu, il nero è perfetto per chi ha una carnagione non eccessivamente bianca e desidera sfoggiare una chioma omogenea priva di sfumature. Un colore forte ma elegante e raffinato.

Foto Instagram | orianasabatini

Foto Unsplash | Binh Ly

I capelli rosa di tendenza per l’inverno

Non solo castano, biondo, rosso e nero, tra i colori di tendenza spicca il rosa. Il total pink è un colore molto particolare, richiesto soprattutto dalle più giovani. Se volete osare, sappiate che per quest’autunno inverno sarà di tendenza! Il momento perfetto per provare a sfoggiare questo colore originale. Ideale per chi parte da una base chiara, il risultato sarà ancora più strabiliante.

Foto Instagram | ghdhair

Smoky hair, le schiariture più richieste

Le sfumature saranno protagoniste indiscusse della stagione, specialmente su tonalità del biondo e del castano. I migliori hairstylist del momento consigliano di lasciare il castano chiaro o scuro che sia così com’è dandogli un leggero colpo di luce; mentre per quanto riguarda le altre tonalità si potrebbe aggiungere qualche ciocca a contrasto… senza esagerare. La tecnica più richiesta sarà lo smoky hair: una sfumatura naturale che permette di esaltare il colore dei capelli rendendoli più luminosi con toni freddi.