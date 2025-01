Il biondo di tendenza per il nuovo anno non è quello che ti aspetti

Con l’arrivo del nuovo anno ti sarai messa alla ricerca di tutte le tendenze da seguire sia in ambito moda che nel settore beauty. Oltre agli outfit da iniziare a sfoggiare e ai colori da privilegiare, è tempo di scoprire quale sarà il biondo di tendenza per il 2025. Si tratta di un biondo caldo che, secondo gli esperti del settore, ricorda molto il biondo sfoggiato per anni da Kate Moss.

Soprannominato Dirty Blonde, è il biondo che spopolerà a partire dalla fredda stagione e la sua popolarità continuerà anche per tutta l’estate.

Ideale per chi parte da una base bionda o comunque castana chiara, il Dirty Blonde è il biondo di tendenza per l’inverno 2025 ma non tutte potranno averlo. Niente paura, perché gli hairstylist sapranno consigliarti la tonalità di biondo giusta per te in base al colore di partenza per cambiare look.

Una base troppo scura, infatti, non otterrebbe l’effetto desiderato in quanto il contrasto tra il biondo tinto e la base naturale durante la ricrescita verrebbe messo troppo in risalto.

Il Dirty Blonde, “il biondo sporco”, è il biondo di tendenza per il 2025

Perché il biondo di tendenza per il 2025 è stato soprannominato dirty, ovvero sporco? Il motivo è semplicissimo: questo tipo di biondo caldo si contraddistingue dal resto delle tendenze che sono andate di moda fino ad ora, perché la base viene messa in risalto in maniera abbastanza evidente. La ricrescita quindi deve essere di qualche tonalità più scura rispetto alle lunghezze, anche se le varie sfumature di colore devono appartenere comunque al biondo e far parte soprattutto delle tonalità più calde.

I capelli biondi negli ultimi anni hanno preso il sopravvento, tanto da essere richiesti da donne di tutte le età. Sensuali ed eleganti, in base alla tonalità scelta possono star bene a tutte purché vengano adattati al colore di partenza naturale. Il dirty blonde, però, come detto inizialmente non è per tutte, motivo per cui questo biondo di tendenza potrebbe interessare solo una fetta di persone.

L’obiettivo dell’hairstylist di fiducia è quello di giocare con i colori e creare il giusto equilibrio tra le varie sfumature, creando un effetto vintage anni Novanta con un tocco moderno per rimanere al passo con le tendenze del momento. La messa in piega ideale è proprio il mosso, per creare quell’effetto sbarazzino ma comunque raffinato.

Se al dirty blonde dovrai rinunciare, non ti resta che provare ad optare per il colore Pantone 2025 e sfoggiare la tua chioma Mocha Mousse!