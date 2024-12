I capelli mocha mousse sono di tendenza per il nuovo anno

Con l’arrivo del nuovo anno bisogna iniziare a pensare alle nuove tendenze e le nuances da privilegiare a partire dalla fredda stagione. Pantone, come ogni anno, ha eletto il colore dell’anno e questo sembra piacere proprio a tutti. Stiamo parlando del Mocha Mousse, una nuance dalla tonalità calda dall’effetto naturale e raffinato.

Il Mocha Mousse sta già diventando il colore più richiesto nei saloni di parrucchieri, ecco perché anche tu potresti volere per i tuoi capelli il colore dell’anno 2025!

Capelli Mocha Mousse, il colore Pantone 2025 è caldo e avvolgente

Per un cambio look senza esagerare il colore Mocha Mousse potrebbe essere quello perfetto. Se ami i colori caldi, e secondo l’armocromia sembrano stare anche molto bene su di te, potresti optare per questa nuance di tendenza per tutto l’inverno in quanto ritenuta colore dell’anno 2025.

Rende la chioma elegante e raffinata, non è scura e tende proprio verso il biondo. Per un effetto wow gli haistylist consigliano di optare per questo colore con delle sfumature leggere e delicate, ideali però su una lunghezza importante.

Per quanto riguarda i capelli corti o medi, invece, il colore Mocha Mousse può essere realizzato senza sfumature così da ottenere un effetto comunque elegante e luminoso.

Ma cos’è esattamente il Mocha Mousse e perché è la nuance più richiesta del momento? La tonalità Pantone 2025 è un marrone caldo che ricorda proprio il mocaccino, la bevanda a base di caffè, schiuma di latte e cacao dal beige caldo e delicato. Il brown in tutte le sue sfumature è senza dubbio la nuance da sfoggiare sui capelli a partire dal nuovo anno.

In ambito beauty è un colore molto apprezzato, anche se in tanti lo trovano troppo semplice e monotono, privo di significato. Eppure nei saloni di parrucchieri la richiesta del colore Mocha Mousse è in aumento, sia da persone che partono da una base scura sia da donne che partono da una base più chiara.

Il marrone in questione, infatti, si può adattare a qualsiasi tipo di colore di base, il risultato finale però potrebbe variare a seconda di alcuni fattori di partenza.

Trattandosi di un colore caldo, se si parte da una base calda, l’effetto finale potrebbe far risaltare un pizzico di riflesso rosso. Ascolta il tuo hairstylist di fiducia e lasciati consigliare la tonalità perfetta per la tua chioma!

Se desideri ottenere un make up d’effetto, con il Mocha Mousse vai sul sicuro: scopri come realizzare il trucco invernale ispirato al colore Pantone 2025!