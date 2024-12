Il colore Pantone 2025 sarà perfetto per i tuoi make up invernali (e non solo)

Il trucco perfetto per l’inverno è qui: il colore Pantone 2025 renderà il tuo make up ancora più romantico e delicato!

Siamo all’inizio del mese di dicembre e il colore Pantone 2025 sta già facendo molto discutere. Dal gioioso ed eccentrico Peach Fuzz del 2024 siamo passati ad un colore più profondo, delicato e avvolgente, il Mocha Mousse.

La domanda ora sorge spontanea: come truccarsi a partire dalla stagione invernale con il colore Pantone 2025? Si tratta sicuramente di una nuance sempre molto presente nei make up caldi e romantici, ottenere un make up d’effetto e di tendenza sarà un gioco da ragazzi.

Come truccarsi con il colore pantone 2025: look da cui prendere ispirazione

Il marrone in tutte le sue sfumature ha sempre conquistato chiunque, ecco perché il Mocha Mousse, il colore Pantone del 2025, è molto apprezzato dalle make up artist.

Come truccarsi con questo tipo di nuance calda e avvolgente? Un colore che richiama senza ombra di dubbio eleganza e classe, ecco perché viene associato ad uno stile di vita luxury. Per ottenere un trucco d’effetto ma allo stesso tempo semplice e raffinato basta davvero poco.

Secondo l’armocromia è sconsigliato a chi appartiene alla stagione Inverno; ideale, invece, su soggetti appartenenti alla stagione Autunno ed Estate. Per quanto riguarda la stagione Primavera, invece, il Mocha Mousse sta bene a chi va parte del sottogruppo chiaro e soft chiaro.

Prima di tutto il Mocha Mousse si declina non solo su ombretti e palette brillanti, ma anche su rossetti e tinte labbra di tendenza. Per un make up semplice ed elegante opta per un effetto nude: valorizza le ciglia con un mascara volumizzante, sistema le sopracciglia con una matita della stessa tonalità e trucca le labbra con un rossetto Mocha Mousse per renderle protagoniste indiscusse del look.

Il desert eyes make up entra in gioco per tutto l’inverno, nonostante sia uno dei make up più diffusi nel periodo autunnale, proprio grazie alle nuances richieste, diventerà il make up di tendenza anche dell’inverno e dell’inizio della primavera.

Con l’ombretto che ricorda il mocaccino puoi realizzare un cat eye più romantico e delicato. Anche sul viso puoi sbizzarrirti con un tono soft e naturale che richiama il Mocha Mousse, puntando ad un bronzer compatto con illuminante per dare quel tocco di luce in più al viso.

Sicuramente il trucco labbra rimane il preferito dell’inverno: il lip gloss dal finish lucido dalla tonalità marrone chiara metterà in risalto le labbra rendendole anche più voluminose!