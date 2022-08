Come scegliere il colore dei capelli più adatto a noi: i nostri consigli

Se volete cambiare il colore dei capelli per rivitalizzare o, magari, stravolgere totalmente la vostra chioma, ma no sapete come scegliere quello adatto a voi, non preoccupatevi, le tendenze di colore capelli di quest’anno sono davvero infinite.

Per un cambio di look d’effetto e che valorizzi alla perfezione la vostra figura, bisogna che teniate conto di alcuni aspetti fondamentali. Infatti, scegliere il colore di capelli è un’operazione che deve essere ben valutata, tenendo conto della propria forma del viso, colore degli occhi e dell’incarnato.



In generale, valgono sempre i criteri di prudenza e buon senso, meglio evitare il salto nel buio, e valutare un cambiamento più soft, e soprattutto più centrato sulle proprie caratteristiche.

Vediamo dunque quali tinte si addicono meglio al viso, a seconda del colore naturale dell’incarnato e degli occhi.

Come scegliere il colore di capelli in base alla propria carnagione

Foto di Shutterstock | Sofia Zhuravetc

Il primo aspetto da considerare quando si sceglie un nuovo colore di capelli è quello di riuscirlo ad armonizzare perfettamente al colore del proprio incarnato per evitare di ritrovarsi poi con una colorazione che non vi valorizzi al meglio.

Per fare ciò, dovrete individuare il sottotono della vostra pelle e stabilire se sia freddo o caldo.

Ma come capire quale sia il vostro sottotono? Per individuare l’armocromia perfetta per voi esistono diversi test che potreste sperimentare.

Uno dei più semplici e veloci per capire quali siano le nuances più adatte a voi è quello di girare i palmi in altro e porre i polsi alla luce, se le vene che intravedete hanno sfumature che tendono al blu, il vostro sottotono è freddo, se invece tendono al verde, sarà caldo.

Se avete una pelle con toni di fondo freddi, potrete optare per tonalità di colori più decisi e freddi come ad esempio il biondo cenere, nero corvino, il rosso o un castano deciso.

Invece, se il vostro incarnato tende ai toni caldi, i colori che dovrete tenere in considerazione sono quelli con riflessi più caldi e dorati come il biondo caramello, castano cioccolato o rosso ramato.

Scegliere il colore di capelli in base al colore degli occhi

Foto di Shutterstock | Oleg Gekman

Anche il colore degli occhi è un’aspetto da tenere in considerazione quando si sceglie una nuova tonalità di capelli. Seguendo l’armocromia per scegliere il giusto colore di capelli anche il colore degli occhi influisce sulla decisione.

Infatti se avete pelle chiara e occhi chiari i colori più azzeccati sono naturalmente quelli nordici.

Dal cenere al miele, fino al biondo platino da diva, ma è molto bello anche nelle sfumature rosso rame, che accenderanno il viso di bagliori. Il castano chiaro con meches rosso chiaro o colpi di sole esalteranno e movimenteranno la bellezza lattea del viso.

Per chi invece possiede la pelle chiara e gli occhi scuri, in genere nocciola o castani, via libera a tutte le nuances del biondo, specialmente quelle dorate e calde, ma anche del castano intenso, ma non troppo scuro, con o senza meches.

Per quanto riguarda il rosso, si può optare piuttosto verso un biondo-rosso purché non sia troppo acceso.

Se la vostra pelle è mediamente scura ma non olivastra, con occhi chiari o scuri (le caratteristiche più diffuse in Italia) i colori di capelli di scegliere vanno dal biondo al castano (il primo nelle nuances dorato e miele), fino al bruno intenso, purché non nero.

Una tinta che dona moltissimo a questa tipologia femminile è il castano fulvo, nelle varie declinazioni possibili. Se gli occhi sono verdi, il color mogano è una eccellente opzione.

Se, infine possedete pelle scura e occhi scuri niente di meglio di un bel bruno su tutta la chioma.

Uno splendente castano visone o un vibrante palissandro, fino al nero ebano (quest’ultimo solo se non si possiedono tratti troppo marcati) sono le scelte più azzeccate, con cui non si sbaglia.

Come scegliere il colore di capelli in base alla forma del viso

Foto di Shutterstock | YuriyZhuravov

Come succede anche per la scelta del taglio di capelli, la forma del viso incide sul colore da preferire.

Spesso l’accoppiata taglio e colore possono rendere un look davvero armonico in quanto un particolare taglio può rendere meglio se abbinato ad una specifica tonalità.

In base alla forma del vostro viso dovrete decidere un colore che riempia nel caso in cui siate caratterizzate da lineamenti allungati, ammorbidisca i lineamenti più spigolosi e pronunciati e alleggerisca i visi più arrotondati.

Il tutto rispettando le tonalità che meglio illuminino il viso e l’incarnato.

Come rendere i capelli più luminosi: le tecniche più adatte

Per una valorizzazione ancora più precisa potreste ricorrere a delle tecniche particolari che renderanno la vostra chioma ancora più luminosa. Dai classici colpi di sole e mechès allo shatush sui colori del rame sino al balayage per dei capelli pieni di luce.

Ad esempio, di super tendenza in questo periodo è il cherry balayage in grado di illuminare anche i capelli più scuri e incorniciare perfettamente il viso con i toni ciliegia.

Se invece avete deciso per un colore capelli sui toni chiari, potreste arricchire la capigliatura con dei colpi di sole perfetti anche su tinte castano chiaro. Insomma di sicuro troverete il colore e le sfumature perfette per i vostri capelli.