Biondo ghiaccio per Charlène di Monaco: il nuovo look audace ci ha lasciato senza parole

Dopo lungo tempo distante dalla vita mondana, Charlène Wittstock di Monaco torna in scena radiosa, e lo fa in grande stile: lo scorso weekend si è tenuto, a Montecarlo, il Tournoi Sainte Dévote de Rugby, evento al quale la principessa ha preso parte con la sua famiglia sfoderando il nuovo, pazzesco look.

Look che non è affatto passato inosservato a partire già dalla sua prima recente apparizione pubblica, quella del premio monegasco di Formula E, dove l’ex nuotatrice è apparsa meravigliosa e disinvolta in un audace Pixie Cut dalla micro frangia. Bionda, anzi biondissima: ad accompagnare la già fresca novità del taglio un cambio di rotta in termini di colore, che ben si discosta dalla solita nuance miele alla quale ci aveva abituate.

Charlène di Monaco lo sappiamo, non è certo nuova alle sperimentazioni in fatto di hairstyle, tutte accomunate, negli anni, dalla preferenza per uno stile vagamente ribelle e sbarazzino per la quale la donna si è sempre contraddistinta. Ciò che stupisce questa volta è proprio il biondo freddo, glaciale che, neanche a dirlo, è già tendenza!

Successone prevedibile data la combo ad uno tra i tagli corti di tendenza più “in” del momento. Dopo l’ultimo trend colore Lumi Lights, il biondo di stagione si fa ancora più freddo e lucente, come abbiamo potuto ammirare su più e più “teste note”: insomma, chi non ha notato il biondo platino con cui Kim Kardashian ha stupito il mondo agli scorsi Met Gala?

Sotto le severe lenti della beauty community anche la -breve ma intensa- parentesi bionda di Miriam Leone, ed il magnetico biondo lunare di Anya Taylor-Joy. È già deciso quindi: è proprio questa la tendenza capelli più hot della stagione!