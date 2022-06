Charlize Theron: addio biondo! Ecco il nuovo mullet corvino

Per una star che accoglie il biondo nella sua vita, ve n’è una che lo abbandona: se -solo dopo aver esplorato nuovi orizzonti in fatto di tinte per capelli- Gigi Hadid sceglie di nuovo il platino, a dimostrazione del fatto che “si torna sempre dove si è stati bene“, ora è il turno della bella Charlize Theron, la quale decide di stupire il mondo intero con un repentino e sconvolgente cambio di rotta. L’Atomica bionda passa al nero corvino, e non solo! A portare lo scompiglio presso la serata di gala del suo “Africa Outreach Project” è stato anche l’addio al long bob in favore di uno sfacciatissimo mullet, un autentico colpo di scena che ha reso l’attrice pressoché irriconoscibile agli occhi di molti.

Seppur la si accosti al biondo per antonomasia, la star non è affatto nuova a drastici cambi di look e colpi di testa, talvolta obbligati da esigenze di copione. L’abbiamo già vista mora? Sì: sul set di “The Old Guard” la tinta scura era combinata ad un Pixie Cut particolarmente boyish, “a la garçonne” come si suol dire, mentre in occasione degli Academy Awards nel 2019 ad un caschetto asimmetrico dal gusto sofisticato, classy.

Ma torniamo ai giorni nostri. Questa volta, complice con ogni probabilità il Re tra i tagli corti più in voga nel 2022, il nero lucente assume un connotato più tenebroso, quasi dark. Ed è così che Charlize Theron aggiunge una dose di look gotico all’estate! I profili del nuovissimo hairstyle sono sfilati, le ciocche scalate su più livelli, proprio come il trend Octopus Hair (nonché il favorito della Gen Z) comanda, regalando al volto un’aria ben più decisa, ribelle grazie anche alla frangia a tendina distribuita in ciocche sottili sulla fronte.

In netto contrasto con la mise pulita ed essenziale -camicia bianca e jeans- scelta dall’attrice, il nuovo look sembra quindi essere frutto di una libera scelta della stessa, a testimoniare grande audacia e per di più una certa propensione verso le metamorfosi di stile. E voi, ci riuscireste mai?