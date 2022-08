I tagli corti più audaci dell’estate: arrivano buzz cut e rasature soft

Un drastico cambio di look? Molto di più: la nuova frontiera per donne audaci ed anticonformiste questa estate è il Buzz-cut -la rasatura totale, o quasi-. Un passo importante, azzardato, che supera a di gran lunga le misure extra corte del già temerario Pixie Cut ed invita chi lo sceglie ad entrare in contatto con una nuova versione di sé, regalando una sensazione di libertà ineguagliabile.

Negli ultimi anni sono sempre di più coloro che sentono il bisogno e la voglia di abbandonarsi a questo folle gesto, in un certo senso estremo, talvolta per segnare un particolare periodo della propria vita, talvolta per riscoprire nuove energie e sperimentare. C’è chi si dà totalmente al minimalismo caratteristico di questo taglio e chi, invece, decide di fare del proprio capo rasato una tela da dipingere di volta in volta con motivi e colori sempre nuovi.

Iris Law – Foto Instagram @lirisaw

Lo abbiamo visto qualche tempo fa con i capelli rasati di Iris Law: la giovane modella e attrice, volto della recente campagna di Versace “la Vacanza”, nel corso del 2021 ha coraggiosamente deciso di dire addio alla sua lunga chioma affidandosi alle sapienti mani dell’hairstylist Anthony Turner in favore del celebre boyish look mai più abbandonato.

Demi Lovato – Foto Instagram @ddlovato

E ancora a stupirci è stata Demi Lovato con il suo nuovo look a sancire l’inizio del nuovo anno, un gesto che per l’artista vantava un significato ben più profondo: quello di rientrare in contatto con sé stessa e ricominciare. Tante sarebbero poi le trasformazioni delle star da citare (non sempre dettate da esigenze di copione!), basti pensare a casi noti come quello di Britney Spears nel 2007 o, ancor prima, alla testa rasata di -udite udite- Angelina Jolie del 1998. L’avreste mai detto?

Una cosa è certa: tutto questo gran sperimentare pone terreno fertile alle nuove tendenze capelli dell’autunno-inverno a venire, le quali, come già sappiamo, se da una parte prediligono tagli di capelli lunghi dalla misura XXL, dal versante opposto accolgono tagli corti ed extra corti, passando per tagli medi dominati dal caschetto. E, se il Buzz-cut dovesse sembrarvi troppo, ecco affiorare le rasature soft dell’Undercut, rasato ai lati e portato rigorosamente con ciuffo sbarazzino.