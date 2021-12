La figlia di Jude Law coi capelli rasati? 10 e lode al buzz cut

I capelli rasati sono tra i trend del 2021 e la bellissima Iris Law, modella e figlia di Jude Law, ci insegna come essere strepitose dopo l’addio alla folta e lunga chioma! Splendida e luminosissima nel suo fresco buzz cut, apre nuovamente la strada alla tendenza dei tagli XXS già amata da tantissime star… anche in Italia.

Iris Law e il suo biondissimo buzz cut che fa impazzire

Capello rasato? Sì, e ancora sì! Come ci insegna la bellissima Iris Law, che in questo 2021 ha deciso di darci un taglio netto approdando sul red carpet con uno strepitoso buzz cut extra blonde.

Una tendenza assoluta protagonista tra i tagli di capelli corti più chic del momento, da provare assumendosi un rischio: può creare dipendenza! Così fresco e corto, il buzz cut promette di essere una vera e propria chiave di libertà e non solo: è una scelta glam che si sposa alla perfezione con ogni genere di look. E non importata se siamo rock oppure più romantiche: potremo sempre contare sulla sua estrema versatilità giocando con il colore.

E che dire della strepitosa Jordan Alexander di Gossip Girl? Eccola in una foto che rende giustizia al suo favoloso taglio super corto:

Ma noi? Noi abbiamo Arisa! Grazie a lei, da questa estate, il mitico buzz cut è tornato prepotentemente (e fortunatamente) tra le super tendenze del 2021!