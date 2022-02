Sanremo 2022: i 5 migliori beauty look della quarta serata

Sul palco della quarta serata del Festiva di Sanremo 2022 ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. I beauty look in occasione di cover e duetti sono stati grandi protagonisti insieme alle canzoni e agli artisti in gara, tra make-up ultra grafici e note di colore quasi evanescenti, tra bob intramontabili e pixie cut esplosivi: scopriamo subito la top 5 dei migliori!

I 5 beauty look più belli della quarta serata di Sanremo 2022

Pronti a un tuffo nell’oceano delle prossime tendenze in fatto di trucco e parrucco? Abbiamo individuato 5 beauty look della quarta serata Sanremo 2022 che si impongono su tutti, alcuni consacrando stili di make-up, tagli di capelli e acconciature già visti tra le ultime tendenze, altri anticipandole e lanciandoci chiari segnali di luce (irresistibile). Ecco chi ci ha stregato in un concentrato di glamour e dettagli ultra grafici da copiare, tra eyeliner e smokey eyes, bob e pixie cut…

Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta, splendida attrice, è la regina della serata al fianco di Amadeus, scelta per far parte della rosa di co-conduttrici del Festival 2022. Il suo look apre le danze e ci conquista con un make-up romantico e senza eccessi, labbra leggermente colorate, occhi chic con un velo di eyeliner, palpebre chiare e ciglia super definite.

È un’ondata di luce e leggerezza strepitosa per la primavera, idea perfetta se incorniciata da un bob versatile da sfoggiare extra liscio o movimentato da morbidi giochi di onde…

Emma Marrone e Francesca Michielin

Emma e Francesca Michielin con i loro beauty look da incorniciare! Un concentrato esplosivo di tendenze che si affacciano tra i must have della prossima stagione come un quadro d’autore.

Spazio a make-up grafici audaci e in primissimo piano, esaltati dal pixie cut delizioso di Emma e il raccolto sublime di Francesca Michielin. Uno stile che passa per cat-eye scintillanti e styling sleek (fantastico per i tagli corti, medi o lunghi)! Che dire? Un’esplosione di energia e bellezza, il più grande spettacolo dopo il Big Bang…

Elisa

La favola dell’eyeliner bianco in chiave grafica continua con Elisa: la cantante ancora una volta porta all’Ariston il candore di un make-up quasi etereo, stavolta impreziosito e “scosso” da un accento sfumato di fucsia che dona una nota di colore extra agli occhi.

Segnatevi tutto, sarà al top tra le nuove tendenze anche la sua chioma fluente in un’acconciatura morbida perfetta per i capelli lunghi…

Arisa

Amiamo alla follia i capelli rosa di Arisa! Una tendenza che conquisa le star e anche noi in un tuffo nel caldissimo risveglio di primavera, bellissimo se incorniciato da un raccolto e frangia pronti a decollare tra le prossime super tendenze!

Ditonellapiaga e Donatella Rettore

Ditonellapiaga super red con un beauty look che cattura gli occhi e li porta subito su labbra morbide e vellutate, per un make-up sublime impreziosito da illuminante e blush pink. Sguardo magnetico con eyeliner nero e capelli raccolti in una coda bassa fanno il resto…

Al suo mood essenziale e minimal si accompagna l’effervescente beauty look di Donatella Rettore, ancora una volta con una chioma super riccia e cotonata a dettare il passo.

