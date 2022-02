Sanremo 2022 arriva alla quarta serata con un ricchissimo pacchetto di cover e duetti! Nella serata di venerdì 4 febbraio, sul palco dell’Ariston i cantanti in gara si esibiscono anche insieme ad altri nomi del firmamento artistico, in un appuntamento denso di ricordi e nel segno della grande musica italiana…

Sanremo 2022: duetti e canzoni della quarta serata

Ecco per voi i duetti e le cover che approderanno all’Ariston nella serata che precede la finalissima della 7esima edizione del Festival Sanremo (in ordine di apparizione)

– NOEMI canta (You make me fell like) A Natural woman di Carole King, portata al successo da Aretha Franklin

– GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela e Mauro Pagani interpretano Nella mia ora di libertà di Fabrizio De Andrè

– YUMAN con Rita Marcotulli in My way di Frank Sinatra

– LE VIBRAZIONI con Sophie and The Giants in Live and let die di Paul McCartney

– SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia in A muso duro di Pierangelo Bertoli

– EMMA con Francesca Michielin in Baby one more time di Britney Spears

– GIANNI MORANDI con MOUSSE T. in un medley

– ELISA in What a feeling di Irene Cara

– ACHILLE LAURO con Loredana Bertè in Sei bellissima

– MATTEO ROMANO con Malika Ayane in Your songs di Elton John

– IRAMA con Gianluca Grignani in La mia storia tra le dita

– DITONELLAPIAGA e DONATELLA RETTORE Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli

– IVA ZANICCHI in Canzone di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

– ANA MENA con Rocco Hunt in un medley

– LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra in Be my baby di The Ronettes

– MASSIMO RANIERI con Nek in Anna verrà di Pino Daniele

– MICHELE BRAVI in Io vorrei, non vorrei ma se vuoi di Lucio Battisti

– MAHMOOD & BLANCO in Il cielo in una stanza di Gino Paoli

– RKOMI con Calibro 35 in un medley di Vasco Rossi

– AKA 7EVEN con Arisa in Cambiare di Alex Baroni

– HIGHSNOB & HU con Mr. Rain in Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco

– DARGEN D’AMICO canta La bambola di Patty Pravo

– GIUSY FERRERI con Andy dei Bluvertigo

– FABRIZIO MORO in Uomini soli dei Pooh

– TANANAI con Rosa Chemical in A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà