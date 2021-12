Festival di Sanremo 2022 sempre più vicino, ma l’elenco dei 22 big in gara nella 72esima edizione della kermesse accende la polemica. Dopo l’annuncio del conduttore Amadeus, Francesco Monte si è scagliato contro una scelta della direzione artistica e i Jalisse sono tornati a far sentire la loro amarezza per l’ennesima esclusione…

Sanremo 2022: 22 big in gara, ma è già polemica

Con largo anticipo, Amadeus ha svelato la rosa dei 22 big che si sfideranno sul palco dell’Ariston nella 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio prossimi.

In corsa Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Dito nella Piaga e Donatella Rettore, Noemi, le Vibrazioni, Highsnob e Hu, Sangiovanni, Massimo Ranieri, la Rappresentante Lista, Ana Mena, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi, Aka7.

Su uno di questi nomi è scoppiata la polemica, accesa da Francesco Monte dopo la rivelazione degli artisti che calcheranno il palco della celebre kermesse. SI tratta di Ana Mena, cantante spagnola nota anche in Italia: “Signora Rai – scrive l’ex tronista sui social – con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento“.

Tra i cori di protesta anche i Jalisse, formazione che vinse un Sanremo con Fiumi di parole, esclusa per a 25esima volta dal Festival: “La famosa ripartenza non è per tutti. Noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni“.

E chissà se Amadeus replicherà…