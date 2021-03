Si è svolta ieri la seconda serata del 71° Festival di Sanremo, nella quale si sono esibiti i rimanenti 13 Big in gara e altre 4 giovani proposte.

Questa volta ad accompagnare Amadeus e Fiorello nella conduzione è toccato a Elodie. Forte dei successi dell’ultimo anno, di un grande talento e di una bellezza unica, la cantante romana è stata la migliore della serata, esibendosi in un medley, inno al pop italiano e internazionale. Ha alternato diversi abiti Versace, uno più bello dell’altro. Assente Zlatan Ibrahimovic impegnato con il Milan, che si è collegato verso la mezzanotte per salutare e ricordare Davide Astori scomparso tre anni fa. Da stasera tornerà sul palco.

Per quanto riguarda gli ospiti, grande risalto è stato dato a Laura Pausini, fresca vincitrice di Golden Globe, in uno splendido Valentino. Poi si sono alternati Alex Schwatzer, che ha raccontato la sua drammatica vicenda sportiva, Il Volo che ha omaggiato Ennio Morricone, un terzetto composto da Marcella Bella, Gigliola Cinquetti e Fausto Leali, che ha proposto un medley e la calciatrice Cristiana Girelli. Achille Lauro per il quadro della serata ha omaggiato nel look Mina con una lunghissima treccia rossa e ha cantato la sua Bam Bam Twist, accompagnato dalla coppia Francesca Barra e Claudio Santamaria.

I look migliori della seconda serata di Sanremo

Se i cantanti in gara già durante la prima hanno stupito per la ricercatezza dei loro outfit, non sono stati da meno durante la seconda serata: a colpire è stato soprattutto il duo La Rappresentate di Lista, in un look Valentino creato apposta per loro nel colore della stagione, il bubblegum pink. Un’interruzione vitaminica dove a comandare è il nero. Non sono passati inosservati i tacchi vertiginosi della cantante Veronica Lucchesi.

Molto bene anche Malika Ayane e Orietta Berti, assolutamente coerente. Tra i giovani, molto bene Greta Zuccoli, in un abito Dolce&Gabbana elegante ma adatto alla sua giovane età.

Non convincono Gaia in Ferragamo e gli uomini, in particolare Bugo e Gio Evan: bene osare in originalità, senza però dimenticare l’eleganza che richiede un evento come il Festival.

Ecco quindi le nostre pagelle della seconda serata del Festival di Sanremo.

Greta Zuccoli: 7

Dolce&Gabbana

Foto Getty Images | Jacopo Raule / Daniele Venturelli

Orietta Berti: 8

GCDS

Foto Getty Images | Jacopo M. Raule

Bugo: 4

Marsem

Foto Getty Images | Jacopo Raule / Daniele Venturelli

Laura Pausini: 8

Valentino Act Collection by Pierpaolo Piccioli

Foto Getty Images | Jacopo M. Raule

Elodie: 10

Versace

Foto Getty Images | Jacopo M. Raule

Gaia: 5

Salvatore Ferragamo

Foto Getty Images | Jacopo M. Raule

La Rappresentante di Lista: 9

Valentino Act Collection by Pierpaolo Piccioli

Foto Getty Images | Jacopo Raule / Daniele Venturelli

Gio Evan: 4

Waxewul

Foto Getty Images | Jacopo M. Raule

Malika Ayane: 8

Giorgio Armani

Foto Getty Images | Jacopo Raule / Daniele Venturelli

Ermal Meta: 7

Dolce&Gabbana