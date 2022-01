Amadeus ha svelato la rosa delle co-conduttrici di Sanremo che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston nella cinque giorni della kermesse. Il direttore artistico e conduttore del Festival ha annunciato i nomi durante l’appuntamento del Tg1 delle 20, come aveva già fatto per i big in gara…

5 co-conduttrici a Sanremo 2022: chi sono le donne dell’Ariston

L’annuncio di Amadeus ha interrotto settimane di toto-nomi intorno all’identità delle prossime co-conduttrici del Festival di Sanremo. Ad affiancarlo al timone dello show saranno: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli! I nomi sono stati ufficializzati in diretta al Tg1.

Tutto pronto, quindi, per l’appuntamento del 1° febbraio quando il sipario sulla kermesse si alzerà dando il via alla cinque giorni che si concluderà, appunto, il 5 febbraio con la finalissima.

I motori ruggiscono e l’assetto della prossima edizione è ormai chiaro, dopo mesi di indiscrezioni e fantasie. In ordine di partecipazione, martedì 1 febbraio sarà la volta di Ornella Muti, chiamata ad inaugurare il Festival con l’attesa puntata di apertura. A seguire Lorena Cesarini, attrice di Suburra sul palcoscenico del 2 febbraio. Giovedì 3 toccherà a Drusilla Foer, venerdì 4 febbraio a Maria Chiara Giannetta, protagonista di Blanca, e sabato 5 febbraio finalissima con Sabrina Ferilli.