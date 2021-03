È finalmente partito il 71esimo Festival di Sanremo. Nonostante l’assenza di pubblico, un cambio del (quasi) ultimo momento che ha visto salire sul palco Noemi invece di Irama, e un pizzico di ansia, la prima serata di Sanremo è stata un successo.

Amadeus e Fiorello sono una coppia che scoppia, incredibili sul palco, soprattutto vista l’assenza del pubblico. Al loro fianco si sono susseguiti due presentatori d’eccezione: la bravissima Matilda De Angelis, che ha anche cantato in coppia con Fiorello, e Zlatan Ibrahimovic.

Ovviamente non potevano mancare gli ospiti anche nel primo Sanremo in era Covid. Sul palco sono saliti: Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta alla pandemia, la grande Loredana Bertè, che ha portato un mash up dei suoi brani più celebri e ha presentato il suo nuovo singolo, e la Banda della Polizia, accompagnata dal sassofonista Stefano di Battista.

I primi 13 Big in gara, oltre che per le loro canzoni, si sono distinti anche per i loro outfit. Tra Dolce & Gabbana, Gucci e Dior, ecco quali sono stati i look di Sanremo che ci hanno convinto e quelli che, invece, ci hanno proprio fatto dire no.

I look migliori della prima serata di Sanremo

Dalla giovanissima Madame in Dior a Noemi in Dolce & Gabbana, i primi 13 Big in gara hanno presentato i loro inediti e hanno sfoggiato look “da red carpet”, degni della prima serata di Sanremo. Nonostante tutto, però, qualcuno poteva osare un po’ di più, o scegliere un outfit totalmente diverso.

L’artista che ci ha convinto meno per il suo outfit per la prima serata di Sanremo è Annalisa. La cantante ha scelto un abito di Blumarine che non risalta molto le sue forme, abbinato ad un paio di scarpe che non le rendono per niente giustizia.

Chi invece ci ha davvero colpito è Matilda De Angelis. L’attrice ha scelto tre outfit, tutti di Prada, uno più bello dell’altro. In particolare, l’ultimo sfoggiato, un completo giacca e pantalone con dettagli floreali, ha davvero incantato tutti.

Menzione speciale anche per Noemi, che per la prima serata della kermesse ha scelto un abito “vintage” di Dolce & Gabbana che arriva dalla collezione 2007/2008.

Ecco quindi le nostre pagelle della prima serata del Festival di Sanremo.

Arisa: 8

In Maison Margiela e gioielli Cartier

Foto Getty Images | Jacopo Raule / Daniele Venturelli

Colapesce e Dimartino: 9

In Dolce & Gabbana

Foto Getty Images | Jacopo M. Raule

Madame: 8

In Dior e scalza

Foto Getty Images | Jacopo Raule

Annalisa: 6

In Blumarine

Foto Getty Images | Jacopo Raule

Alessia Bonari: 6 ½

Giorgio Armani, gioielli Pasquale Bruni

Foto Getty Images | Jacopo Raule

Francesca Michielin e Fedez: 8

Francesca Michielin in Miu Miu e Fedez in Versace

Foto Getty Images | Jacopo Raule

Noemi: 9

Dolce & Gabbana collezione 2007/2008

Foto Getty Images | Jacopo Raule

Matilda De Angelis: 10

Prada e gioielli Pomellato

Foto Getty Images | Jacopo Raule

