Al Festival di Sanremo non conta solo la voce e la canzone. Lo sanno bene gli stylist dei 26 big in gara, che ogni sera cercando di rendere i cantanti meravigliosi senza però stravolgere il loro look abituale e la loro personalità. Proprio per questo siamo rimaste molto colpite dai beauty look scelti per la prima serata del Festival.

Tra chi ha voluto osare e chi invece ha scelto acconciature e make up più naturale, anche quest’anno il Festival di Sanremo ci ha già dato diverse gioie e sicuramente continuerà a darcene anche nelle prossime serate.

I 5 beauty look più belli della prima serata di Sanremo 2021

Dalla riga di eyeliner decisamente extra di Francesca Michielin all’acconciatura super particolare di Arisa, ecco quali sono i 5 beauty look che ci hanno davvero colpito ieri sera.

Victoria dei Maneskin

Giovanissima e super grintosa, la bassista dei Maneskin, Victoria, in total look Etro, ha scelto un beauty look piuttosto rock e che si addice alla canzone della band, dal titolo “Zitti e buoni”. Anche lei, come Francesca Michielin, ha optato per un riga di eyeliner piuttosto spessa e un rossetto bordeaux.

Foto Getty Images | Jacopo Raule / Daniele Venturelli

Francesca Michielin a Sanremo con eyeliner marcato e capelli cortissimi

La cantante classe ’95 ha completamente stravolto il suo look ed è salita sul palco del Festival di Sanremo con un taglio di capelli piuttosto corto, un caschetto decisamente moderno e che le dona ancora più freschezza. Per quanto riguarda il makeup, invece, anche Francesca Michielin ha puntato tutto sugli occhi, scegliendo un beauty look con una linea di eyeliner nero super marcato.

Arisa

La camaleontica Arisa ha scelto per la prima serata del Festival di Sanremo un beauty look davvero d’impatto. Il look, curato da Mulac, è caratterizzato da unghie lunghissime laccate di rosso, eyeliner nero e labbra borgogna. Per i capelli, la cantante ha optato per una coda bassa molto particolare, perché nascosta all’interno di un cilindro metallico, davvero d’effetto.

Foto Getty Images | Jacopo Raule / Daniele Venturelli

Achille Lauro a Sanremo porta il suo stile glam rock

Achille Lauro, ospite per tutte e cinque le serate di Sanremo, ha presentato il suo primo quadro “Glam Rock” con un look che si ispira fortemente a David Bowie e Renato Zero. Protagonista per il beauty look del cantante, su occhi e labbra, è l’azzurro, ombretti dai toni brillanti e super luccicanti. Il tocco finale è dato dal “sangue finto” che è sgorgato dai suoi occhi durante l’esibizione, davvero effetto “wow”.

Annalisa

La cantante, sul palco dell’Ariston con un abito corto con maxi scollatura firmato Bluemarine, ha scelto di puntare sugli occhi per il suo beauty look. Per la prima serata di Sanremo anche Annalisa ha optato per un trucco decisamente glam rock, con uno smokey eyes sui toni del nero e dell’argento. Sulle labbra, invece, un semplice velo di rossetto nude.