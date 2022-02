Il taglio di Emma Marrone a Sanremo è l'idea perfetta per i capelli di primavera

Il taglio di Emma Marrone a Sanremo è l’idea perfetta per i capelli da sfoggiare in primavera, un pixie cut fresco e versatile, capace di tradursi in un liscio perfetto ultrachic o in un hairstyle deliziosamente movimentato. E non abbiamo più dubbi: è un vero e proprio invito alla rinascita, la migliore idea che può passarci per la testa!

Il taglio di capelli di Emma a Sanremo? L’idea migliore per la testa

Il taglio di capelli perfetto per la primavera è proprio quello che Emma ha portato sul palco del Festival, sicuramente tra i 5 migliori look della 72esima edizione! Non abbiamo più dubbi: è quello che vogliamo subito copiare e far nostro per la nuova stagione, siete d’accordo?

Liscissimo e sofisticato, questo hairstyle si presta a conquistare le scene con un glamour assoluto, magnifico se accostato al colore che l’artista sfoggia con fierezza: un biondo goloso e frizzante!

Per ammorbidire le note più rigide di questo pixie cut e dare movimento, guardate che carattere la soluzione mossa scelta dall’artista per la terza serata del Festival:

È certamente perfetto per l’effervescente stagione in arrivo, quando fiori e colori si risvegliano a inebriare occhi e cuore… Grazie Emma, ora siamo pronte a tuffarci nel magico universo di questo irresistibile stile!