La terza serata del Festival di Sanremo è sicuramente la più amata dal pubblico italiano: la notte delle cover e dei duetti, dedicata alla grande musica d’autore. Quella di ieri è stata una serata ricca di ospiti, a partire dai Negramaro che hanno omaggiato Lucio Dalla con la loro splendida versione, non censurata, di 4 marzo 1943.

Ad accompagnare Amadeus e Fiorello nella conduzione della terza serata è stata la top model Vittoria Ceretti, che ha incantato tutti con tre cambi d’abito di crescente bellezza: Valentino Haute Couture, Giorgio Armani Privé e Atelier Versace, un dieci e lode meritatissimo!

Emma Marrone e Monica Guerritore hanno accompagnato Achille Lauro che per la terza serata ha scelto uno scenario da antica Grecia. Molto bello il duetto Mihajlovic / Ibrahimovic, che si sono raccontati, tra rivalità e lotta alla leucemia, per poi cantare insieme “Io vagabondo”.

I look migliori della terza serata di Sanremo

Per la terza serata di Sanremo Neffa e Noemi optano entrambi per un look in nero. Per Noemi crop top e pantaloni neri, che esaltano la pelle diafana, di Dolce e Gabbana. Casadilego per duettare con Renga ha scelto una camicia bianca in organza abbinata a una lunga gonna a fiori, a sua volta rivestita dalla stessa organza, che ne crea un effetto palloncino. A vestire Victoria de Angelis dei Maneskin è Etro. I look scelto per la terza serata di Sanremo coniuga i simboli dello stile Etro con il mood rock di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, che amano stupire il pubblico con i loro outfit fuori dagli schemi, che celebrano la libertà d’espressione e una visione genderless della moda.

Francesca Michielin indossa un abito Miu Miu in stile bon ton e glam. I modelli disegnati per la cantante sono ispirati alle linee e al mood degli anni ’50 e ’60, gli anni d’oro della canzone italiana. Fedez resta invece fedele alla maison Versace indossando l’abito della casa di moda.

Senza paillettes non è Sanremo: ancora un abito con una cascata di paillettes per Orietta Berti, che per la terza serata opta per il rosso. I membri de La Rappresentante di lista hanno sfoggiato un abito arancione aragosta di Maison Valentino. Madame invece si veste da “prof.” per la serata duetti. Il suo tailleur porta la firma della Maison Dior. Mini dress nero con frange, invece, per Annalisa. Gaia indossa un abito azzurro con spacco e lunghi guanti in pelle con frange applicate. Elegantissima Malika Ayane in un lungo abito nero con applicazioni e frange.

Ecco quindi le nostre pagelle della terza serata del Festival di Sanremo.

Valentina Ceretti: 10 e lode

Noemi: 7

Casadilego: 7

Victoria de Angelis: 7

Francesca Michielin e Fedez: 8

Orietta Berti: 6

La Rappresentante di Lista: 8

Gaia: 8

Malika Ayane: 8