Decisamente emozionante la terza serata del 71esimo Festival di Sanremo. Tra problemi agli audio dei cantanti, microfoni che non funzionano e gaffe di varia natura, la serata ha regalato tantissime emozioni. Sicuramente ad Ermal Meta, che è riuscito a conquistare gli orchestrali e si è anche aggiudicato il primo posto nella classifica generale provvisoria. Quello che, però, ci ha davvero incantato e tenuto con lo sguardo incollato al televisore, fino alle 2 passate, sono i beauty look scelti dalle cantanti in gara e dalle ospiti della serata.

Anche per la terza serata di Sanremo 2021 il grande protagonista è stato l’eyeliner. Nessuna ha osato con look particolarmente elaborati, probabilmente complice il fatto che il momento del “trucco e parrucco” quest’anno, causa Covid, deve avvenire in hotel. Stesso discorso per i capelli. Nessuna ha scelto acconciature troppe elaborate, probabilmente per evitare che si rovinassero nel tragico tra l’hotel e il teatro Ariston.

I 5 beauty look più belli della terza serata di Sanremo 2021

I beauty look di questo Sanremo sono un concentrato di glamour ed eleganza, senza nessuna sbavatura o dettaglio fuori posto. Ecco la nostra top 5 dei migliori makeup e hairstyle.

Francesca Michielin

Il nuovo taglio di capelli di Francesca ci ha assolutamente convinte. Oltre ad esserci innamorate del suo vestito (le abbiamo dato un bell’8 nella nostra pagella sui look di ieri sera), abbiamo apprezzato la scelta del beauty look. Molto delicato, un make “no make” contraddistinto da una linea, questa volta più delicata, di eyeliner nero.

Vittoria Ceretti

Anche per la giovanissima top model è stato scelto un look glam rock che punta tutto sugli occhi. Infatti, mentre per le labbra si è deciso di mantenere un look super natural, per gli occhi ci sono andati “giù pesanti” di eyeliner e ombretto nero. Il risultato, su di lei, è davvero pazzesco e risalta i suoi bellissimi occhi chiari.

Noemi

Nonostante un problema all’audio, Noemi e Neffa ieri sera hanno aperto le danze della terza serata di Sanremo 2021 e sono stati davvero incredibili. Anche noi, come Francesca Michielin, ha scelto un beauty look piuttosto semplice, puntando tutto sui suoi bellissimi e magnetici occhi azzurri.

Maneskin

La band capitana da Damiano ieri sera ha portato sul palco una bellissima versione di Amandoti dei CCCP in duetto con Manuel Agnelli. Per l’occasione, oltre a sfoggiare un outfit coordinato decisamente pazzesco, hanno portato in scena un beauty look super rock realizzato in collaborazione con YSL Beauté.

Annalisa

L’abito scelto da Annalisa per la terza serata di Sanremo non ci fa impazzire, ma il suo beauty look sì. La cantante, in gara con Dieci, ha scelto di puntare sempre sugli occhi, ma con uno smokey eyes sui toni del marrone, con ciglia extra lunghe. Anche qui, la cantante è riuscita a mettere in risalto i suoi meravigliosi occhi chiari.