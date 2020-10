Rossetto burgundy, guida alla scelta e all'applicazione

View this post on Instagram

🍂 T R I B E 🍂 Como para muchas de vosotras, para mí, en un look otoñal no pueden faltar los tonos berenjenas, granates, verde caqui o mostaza. 💛 Y si hay una combinación que me chifla para esta época {y que irremediablemente olvido más adelante} es el borgoña + dorado. Me hace pensar en los parques llenos de hojas secas, iluminadas por los últimos rayos de un sol que ya apenas calienta. Aunque este post podría formar parte de un #MarikoReseña, en realidad se trata de unas primeras impresiones de 3 productos clave para componer el look: 🍁 Colorfix 24h Tribe @danessa_myricks: Producto multiusos en crema que he usado para los labios. Es un tono complicado para que quede 100% opaco con 1 sola capa, así que he aplicado 2 con pincel. No ha resistido intacto una comida + café, pero es bastante cómodo de llevar pese al acabado mate. Me interesa ver cómo se comporta como sombra/colorete en crema, para labios no me convence. 🍁 Chrome Paint Park Ave Princess @tartecosmetics: Sombra en crema de excelente calidad. Cremosa, fácil de aplicar y difuminar, que mantiene la intensidad y el brillo sin sellarla con polvo. Uno de los productos más destacables de Tarte y de los que menos vemos por aquí. 🍁 Ambient Edit Mini @hourglasscosmetics: Tenía ganas de probar los coloretes de la marca sin vetas y ha sido todo un acierto. Las tonalidades de la paleta me fascinan y la fórmula no defrauda. El colorete ha sido mi gran favorito, el polvo de sellado ya lo había probado y el iluminador es muy bonito y vistoso. El “pero” lo he encontrado en el bronceador, ya que creo que la intensidad se pierde al difuminar y que en pieles medias apenas será perceptible. Cuando lo haya usado más veces, compartiré una reseña completa + swatches. 🧐 ¿Vosotras conocéis alguno de estos productos? ¿Qué os parecen? Espero que os hayan gustado tanto las fotos como el texto. Gracias por comentar, ¡feliz noche! 🦋 #darklips #burgundylips #foxyeyes #goldeyeshadow #soutache