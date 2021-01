Capelli rosa? La tendenza delle celebrità del momento

Iniziare il 2021 con un colore di capelli diverso può essere un modo entusiasmante per suggellare l’inizio del nuovo anno. In quanto a cambi look drastici e colorati, le celebrità non si sono tirate indietro neppure quest’anno e per il 2021 hanno scelto di sposare uno dei colori più in voga durante il lockdown: il rosa. Da Emma Marrone a Niki Minaj, da Madonna a Jennifer Lopez, sono moltissime infatti le star che hanno scelto di tingere le loro bellissime e fluenti chiome di rosa, o ancora meglio di Bubblegum Pink: il rosa di tendenza nel 2021 anche per accessori e abbigliamento. L’ultima a tingersi di rosa è stata la cantautrice statunitense Demi Lovato, che in un recentissimo post su Instagram ha sfoggiato un hair look davvero strepitoso.

L’ultima a tingersi di rosa è Demi Lovato: ecco il suo nuovo hair look

La ventottenne Demi Lovato ha rivoluzionato il suo look, sfoggiando un pixie cut cortissimo, con le ciocche che le sfiorano la fronte. Ma la cantautrice statunitense non si è limitata al taglio drastico dei capelli: ha anche cambiato colore seguendo il trend dell’anno, il rosa Bubblegum. Il nuovo hair look esibito della cantante è opera dell’hairstylist Amber Maynard Bolt, che Demi Lovato ha prontamente taggato nel video postato su Instagram.

Ma non è la prima volta che Demi Lovato si lancia in un cambio look drastico. Già a settembre aveva dato un taglio alla sua lunga chioma castana, sfoggiando un caschetto con frangia e sfumature sul biondo. Ma adesso osa ancora di più, accorciando ulteriormente il taglio e tingendo di rosa le ciocche superiori: un look che testimonia un desiderio di cambiamento e riscatto, dopo un anno particolarmente difficile per la cantante.

Le ciocche rose di Kate Hudson che sembrano vere!

I capelli rosa nati nelle infine giornate in quarantena sono stati una delle grandi tendenze del 2020, ma sembra che alcune celebrità, come Kate Hudson, non abbiano intenzione di abbandonarli. In una Instagram Story, l’attrice di Hollywood Kate Hudson si è unita ai ranghi di Madonna e Demi Lovato con morbide ciocche rosa: anche se – per il momento – pare che i capelli rosa di Kate siano solo l’effetto di un simpatico filtro Instagram: proprio come aveva fatto poco fa la supermodella Hailey Bieber.

Foto Instagram

Madonna e non solo: i capelli rosa che fanno tendenza

Ma se alcune celebrità amano sperimentare le ciocche rosa soltanto con i filtri di Instagram, altre celebrità hanno deciso di rivoluzione il loro hair look con una tinta rosa che non lascia alcun dubbio. Tra queste, c’è anche Madonna, che, da ottobre, sfoggia a tutto spiano i suoi capelli Bubblegum, nati dal tocco sapiente della hair colorist Nicola Clarke.

Se Lady Gaga ha fatto da apripista all’inizio dello scorso anno con la sua chioma rosa pastello, il rosa ha conquistato le chiome di molte altre influencer, come Kylie Jenner, che ha puntato su un rosso borgogna, degno della sirenetta Ariel. E ancora la modella Kaia Berger, che ha scelto di tingere soltanto le punte, e, non da ultimo, Emma Marrone, che ha per la prima volta rivoluzionato il suo hair look, presentandosi alla semi finale di X Factor con una chioma rosa pastello, che ha incantato gli spettatori del talent show.