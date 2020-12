“Ariel who?”, Ariel chi?, chiede Kylie Jenner ai suoi 202 milioni di follower su Instagram postando la foto del suo ultimissimo hair style: una chioma rossa ed extra lunga.

La piccola di casa Kardashian è famosa, come tutto il Klan del resto, per i suoi innumerevoli cambi di look, che si parli di abbigliamento, hair style o make-up (di certo in quest’ultima categoria però Kylie Jenner le batte tutte: la sua azienda di cosmetici multimilionaria ha da poco messo in vendita la collezione natalizia dedicata al Grinch, un successo di vendite, as usual).

Cambio hair style, cambio nome?

Non solo i capelli, a quanto pare Kylie Jenner ironizza sulla possibilità di trovare un nuovo nome al suo alter ego rosso borgogna e, in un’altra carrellata di foto, chiede: “What should we name her?”, Come la dovremmo chiamare?.

Qualcosa che non cambia mai però c’è: l’attenzione che la regina della cosmesi (l’imprenditrice più giovane a guadagnare un milione di dollari grazie alla sua azienda Kylie Cosmetics secondo Forbes) ripone negli abbinamenti: i suoi nuovi capelli, infatti, fanno pendant con dei pantaloni di pelle e un top in mesh sulle stesse tinte.

Chissà quando cadrà la parrucca

Certo, ormai si sa che i repentini e frequenti cambi di acconciatura delle Kadashian-Jenner non sono proprio opera di madre natura: oltre ad un sapiente uso delle extension, sia Kim Kardashian che Kylie sono appassionate alle parrucche per i loro look più estremi.

Viene naturale chiedersi, quindi, quando questa chioma rosso-castano lascerà il suo posto alla prossima tinta.

Anche la sorellona Kendall cambia look

In vista del Natale, Kylie non è l’unica a prepararsi al flash della foto ricordo (una tradizione irrinunciabile voluta dalla matriarca Kris Jenner). Anche la sorella maggiore, la top model Kendall Jenner, di recente ha sfoggiato un nuovo hair style. Anche lei ha optato per una chioma extra lunga, ma senza osare troppo con il colore, limitandosi ad un castano brillante leggermente sfumato.