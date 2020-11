Dopo l’annuncio settimana scorsa, è finalmente disponibile l’attesa collezione natalizia Kylie X The Grinch del brand della sorellina di Kim Kardashian Kylie Jenner.

L’ispirazione è il personaggio anti-Natale per eccellenza, il Grinch. Giocata tutta sui toni del verde acido e del rosso, è molto ricca e super luminosa.

Kylie ha spiegato al magazine People che si è divertita molto a concepire colori, nomi e texture: “Volevo assicurarmi che ci fosse un mix perfetto di tonalità shimmer e opache sia per i prodotti labbra che occhi, oltre a proporre verdi, rossi e oro divertenti e perfetti per le festività, così che fossero il più versatile possibile“.

Tutti i prodotti della Kylie X The Grinch

Disponibile sul sito ufficiale di Kylie Cosmetics, la collezione si compone di diversi kit dal packaging bianco, verde e rosso.

Vediamola nel dettaglio: per gli occhi abbiamo un set di ombretti in stick super luminosi in quattro colori tutti tra l’oro e il verde acido, una palette di ombretti pressati molto pigmentati, i cui nomi si rifanno tutti alle avventure del Grinch, due shimmer eye glaze (verde e oro) e infine un eyeliner dal colore inaspettato: verde oliva. Tutto l’occorrente per i look delle feste.

Per il viso troviamo un blush e un illuminante, entrambi pressati, ma è nei prodotti labbra che Kylie X The Grinch dà il meglio. D’altronde Kylie Jenner ha reso una sua caratteristica peculiare le labbra ben definite e sempre truccate e i suoi famosi lip kit non possono mancare nella beauty collection degli appassionati.

Infatti sono disponibili un set con ben sei rossetti che vanno dal nude al vinaccia (non acquistabili singolarmente), due gloss super luminosi che possono essere utilizzati anche come top coat sulle labbra e due immancabili lip kit, composti come sempre da matita labbra + rossetto liquido dal finish opaco.

Sul sito sono disponibili diversi kit composti da più prodotti a un prezzo speciale: un’occasione interessante sia per i collezionisti sia per coloro che stanno pensando di fare un regalo, magari proprio a un fan della più piccola di casa Kardashian-Jenner.