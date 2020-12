Emma Marrone ieri sera si è presentata alla semifinale del talent Xfactor, al quale partecipa in qualità di giudice, esibendo degli inediti capelli rosa.

La cantante è sempre stata bionda, una delle poche a mantenere sempre un colore molto simile nel tempo, fino a ieri.

Emma ultimamente sfoggia un colore meno netto e totale, lasciando che le radici rimangiando del loro castano chiaro: che si sia forse stufata del biondo e questa sia un ultimo “colpo di testa” prima di tornare gradualmente al colore naturale?

D’altronde sui capelli chiari o già decolorati è decisamente più facile far attecchire una tinta dai colori inusuali, che siano pop o pastello, quindi se volete dire addio al biondo, prima concedetevi un ultima tinta shock: il rosa è una delle tendenze di questo autunno-inverno! Basta vedere quante celebrity l’hanno già scelto: Rita Ora, Hailey Baldwin, Pink e Katy Perry. E poi è un colore che non ha età, come dimostrano Cindy Lauper e Helen Miller.

Capelli rosa: il colore delle feste

Queste feste molto particolari che stiamo per vivere hanno decisamente bisogno di allegria: è il momento perfetto se volete farvi i capelli rosa, anche se siete castane come Kaia Gerber. La modella ha scelto di colorare solo le punte: in questo modo i capelli saranno più facili da gestire anche in caso di cambio di idea.

Almeno per la prima decolorazione e colorazione, meglio affidarsi alle mani di un professionista per evitare il più possibile di rovinare i capelli, poi via libera al mantenimento fai da te.

Oltre a utilizzare shampoo e balsamo protettivi specifici o leggermente tintori in modo da preservare la tinta, un consiglio è quello di aggiungere una noce di colore semipermanente alla maschera ogni volta che si lavano i capelli. In questo modo si rinfresca e “conferma” il rosa senza stressare cute e chioma.

In generale, i colori pastello durano 5 lavaggi, mentre quelli più intensi una decina. Purtroppo. Per avere una lunga chioma dal colore sempre perfetto si può sempre adottare la tecnica di Lady Gaga, Kylie Jenner o Niki Minaj: una parrucca di qualità in capelli veri e nessuno scoprirà il vostro segreto.