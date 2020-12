5 donne che non hanno (quasi) mai cambiato hair style

Spesso si dice che quando una donna cambia taglio di capelli è perché ha bisogno di cambiamenti nella sua vita. Alcune donne, però, nel corso degli anni hanno sempre mantenuto più o meno lo stesso hair style.

Col tempo, il non aver (quasi) mai cambiato taglio è diventato il loro punto di forza. Questo perché avere sempre lo stesso hair style non le ha rese noiose, ma riconoscibili.

Jennifer Aniston, Kate Middleton, la nostra influencer preferita Chiara Ferragni. Sono solo alcune delle vip che hanno scelto di puntare più sui continui cambia di outfit che su capelli sempre diversi.

Ecco quindi cinque donne che non hanno (quasi) mai cambiato hair look, ma sono comunque fighissime.

Chiara Ferragni

Nonostante Chiara sia un’influencer “dai mille volti”, alla quale piace giocare molto con stili diversi, mixando colori e fantasie, non hai mai osato troppo con i capelli.

L’imprenditrice digitale più amata d’Italia ha infatti sempre preferito portare i capelli lunghi, lisci o mossi, ma sempre sotto le spalle. Per quanto riguarda il colore, invece, ha azzardato un po’ di più: da castana chiara, con riflessi tendenti al rosso, Chiara Ferragni ha schiarito sempre di più, arrivando oggi ad avere un bellissimo biondo, quasi platino.

Qualcuno la ricorderà con i capelli rosa, sfoggiati in occasione del suo addio al nubilato, e con caschetto biondissimo, rivelatosi poi una parrucca, indossato durante la prima di Once Upon a Time… In Hollywood al festival di Cannes.

Getty Images | Andreas Rentz

Maria De Filippi, la queen dell’hair style corto

La Queen della tv italiana, Maria De Filippi, dal carisma invidiabile e dalla forte personalità, in questi anni ha deciso di adottare tagli corti, mai sotto le spalle, e di mantenere sempre un colore tendente al biondo platino.

Il suo taglio, corto e sbarazzino, è copiatissimo, perché ringiovanisce e crea volume nei punti giusti, senza diventare eccessivamente gonfio. Punto di forza del suo hair style? Il ciuffo voluminoso, ad incorniciare il viso, sempre presente.

Getty Images | Stefania D’Alessandro

Jennifer Aniston

A 51 anni, Jennifer Aniston è una delle attrici più belle e in forma di Hollywood.

Una cosa che molti avranno notato è che i suoi capelli sono cambiati pochissimo in questi anni. L’attrice ha infatti sempre prediletto un taglio medio e scalato. Poche variazioni anche sul versante del colore: Jennifer Aniston infatti ha continuato a mantenere una base castano chiaro, che ha scurito o schiarito negli anni, a seconda delle occasioni.

Getty Images | Jason Merritt

Taylor Swift e i suoi capelli sempre biondissimi

La giovane cantautrice americana, classe ’89, è forse tra le artiste della sua generazione che ha osato meno per quanto riguarda l’hair style.

La cantante è infatti passata dall’avere capelli lunghi al carre con frangetta, ma senza grandi variazioni nei colori, eccezion fatta per qualche schiaritura. Rimane comunque che Taylor Swift non solo è una delle cantanti più belle in circolazione, ma è anche una di quelle più promettenti, nonché artista del decennio per Billboard.

Getty Images | Jamie McCarthy

Milli Carlucci

La conduttrice di Ballando con le stelle è la regina indiscussa della frangia. La sfoggia orgogliosamente ormai da diversi anni, scegliendo tagli lunghi e nuance di colore che virano sempre verso il biondo, sia caldo che freddo.