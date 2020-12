I migliori tagli di capelli corti per l'inverno 2021, copiando i vip

Se è vero che “less is more”, quando si tratta di capelli è ancora più importante che quel “poco” sia davvero perfetto. Tagliare i capelli corti è sempre un rischio, ma con qualche accortezza (e l’ispirazione giusta) il risultato sarà certamente un successo.

I capelli corti ci permettono di far risaltare ancora di più il viso, oltre ad avere il vantaggio di essere un hair style estremamente comodo. Si potranno risparmiare minuti fondamentali la mattina per pettinarsi e ore di asciugatura alla fine della settimana.

Se vi abbiamo convinte a passare a questo hair style, ecco qualche ispirazione dalle star per scegliere il vostro prossimo taglio di capelli corti.

Il bob simmetrico

Lucy Hale ci dimostra che si può sembrare giovani e sbarazzine anche con il più impostato dei tagli: il bob. Questo caschetto corto e simmetrico è perfetto se si vuole iniziare a saggiare la temperatura dell’acqua, senza tuffarsi in piscina. È un taglio corto, ma non è estremo e lascia spazio sia per una piega liscissima (come quella di Lucy) sia per una mossa.

Foto Getty Images | Araya Diaz

La frangetta con capelli corti

Per molto tempo è stato il look identificativo di Jennifer Lawrence, ma la verità è che un taglio corto con frangia ampia sta bene a tantissime donne. Non deve essere per forza biondo, anche se qualche riflesso più chiaro, se siete castane, elimina il rischio di avere “troppa roba” sul viso.

Foto Getty Images | Frederick M. Brown

Il bello di questo taglio per capelli corti è che permette di giocare: si possono tenere tutti di fronte, dietro l’orecchio, o tirati indietro con effetto bagnato.

Rocker con la cresta

Un’evoluzione verso dei capelli ancora più corti, è quello sfoggiato da Miley Cyrus: accorciando la frangetta di Jennifer si potrà optare per una cresta, un po’ rocker, ma che all’occorrenza potrà anche essere abbassata.

Foto Getty Images | Jamie McCarthy

Punk e colorata

Regina degli hair style corti e folli, per anni, è stata Rihanna. Certo, non tutte ci esibiamo sul palco come la regina del pop, ma d’altrone chi dice che per un taglio asimmetrico, rasato e colorato, si debba essere protagonista di un concerto?

Foto Getty Images | Ethan Miller

Estrema: la rasatura

Per quelle di voi, poi, che davvero non avessero paura di niente c’è il non plus ultra dei capelli corti: la rasatura. Cara Delevigne, per esempio, l’ha sfoggiata in bianco. Non è una scelta per tutte, questo è vero, ma se qualcuna se la sentisse di osare, l’effetto wow è assicurato.