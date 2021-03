I sandali perfetti per la primavera 2021 sono di Belen

Da sempre costantemente sul pezzo in fatto di ultime tendenze, Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram uno scatto, in bianco e nero, dei suoi nuovi sandali, perfetti per la primavera 2021.

Si tratta degli elegantissimi sandali stretch di Bottega Veneta.

Neri, estremamente sexy e slanciati, con cinturino alla caviglia, in nappa ultra morbida, e suola quadrata lunga, studiata e pensata per superare la lunghezza del piede. Il tacco a stiletto, di 9 cm, è perfettamente bilanciato dalla suola in cuoio con gomma iniettata, studiata e pensata per garantire maggiore comfort e stabilità.

I nuovi sandali di Belen sono quindi un must della primavera estate 2021, perfetti sia per arricchire con un tocco glamour look più casual e da giorno, che per donare invece quel tocco sensuale, che però resta sempre estremamente elegante, gli outfit studiati per una cena romantica o una serata fuori con le amiche.

Sul sito di Bottega Veneta sono proposte diverse varianti di colore, perfette per accontentare i gusti e lo stile di tutte: avorio, arancio scuro, giallo uovo e verde prato.

Sandali a punta quadrata low cost

Visto che i sandali a punta quadrata saranno un vero e proprio must have di questa primavera estate, anche altri brand hanno lanciato le loro proposte. Vediamone insieme alcune:

Sandali H&M

Il brand propone dei sandali, super accessibili, in finta pelle con punta squadrata. Anche il tacco è squadrato e rivestito. Fascette sottili avvolgono il piede per poi annodarsi comodamente alla caviglia. Il tacco è basso e comodo (5,5 cm) perfetto anche per lunghe passeggiate.

Oltre che in nero, sono disponibili anche in color oro.

Foto | H&M

Zara

Anche Zara propone una sua versione di sandali con punta squadrata: tacco a stiletto giallo con fascette sottili sulla tomaia e suola imbottita, perfetti per le calde serate d’estate.

Abbinateli con un mom jeans e una t-shirt bianca per ottenere un look casual da giorno stiloso e pratico.

Foto | Zara

Sandali Public Desire

Sul sito di Asos potete trovare la proposta di sandali con punta quadrata di Public Desire.

Rosa pallido, tacco a stiletto e tomaia in pelle sintetica. Questi sandali così classici sono perfetti per sia per le occasioni più formali (il tacco non è eccessivamente alto, potrete tenerle ai piedi per tutta la giornata lavorativa) che per andare a fare aperitivo con le amiche e, perché no, anche per un pomeriggio di shopping.