Vestiti corti eleganti: i più belli da sfoggiare in estate

I vestiti corti eleganti sono proposti dai migliori brand in forme, materiali e colorazioni per tutti i gusti, pensati per ottenere degli outfit da occasione femminili e raffinati. Dagli abiti corti in pizzo o ai vestiti corti crochet adatti alle cerimonie a quelli con lacci da avvolgere attorno al busto ispirati agli anni Duemila. Dai vestiti cut out ai sensualissimi vestiti trasparenti, scopriamo i modelli di vestiti corti di tendenza durante questa estate!

Vestiti corti estivi: i colori da scegliere

Se si parla di vestiti corti estivi la prima cosa da fare è scegliere le nuance giuste per mettere in risalto l’incarnato e l’abbronzatura. Ma anche quelli più di tendenza, che faranno capire al mondo di avere a che fare con una vera fashion addicted. Tra le sfumature più cool dell’estate troviamo i colori brillanti e accesi, ad esempio arancio, rosso, fucsia Valentino, blu elettrico. Da declinare il look total color che si sposano alla perfezione col concetto di mini dress. A chi preferisce nuance più neutro rimangono i bianchi, i beige e il marrone: indubbiamente il colore dell’anno 2022 a fianco del colore pantone 2022 Very Peri!

Vestiti corti eleganti: in raso e con inserti gioiello

Da sempre associati alla sensualità e alla femminilità, i capi in raso sono la scelta adatta anche quando si tratta di scegliere un vestito corto elegante estivo per un look serale. In particolare parliamo di slip dress, gli abiti sottoveste dal tocco vintage che stanno spopolando nei cuori delle fashion addicted.

Come per i sandali estivi e i sandali bassi gioiello, gli inserti di cristalli, perle o brillantini rendono ogni capo particolarmente elegante. Anche un vestito corto estivo!

Mini dress estivi: con lacci in stile anni 2000

Dopo la sfrenata ispirazione anni ’90 è stata la volta di passare alla decade successiva. Gli anni Duemila, con i loro colori pastello, i capi coordinati, le stampe psichedeliche e i completi sportivi ma dal tocco chic piacciono in maniera particolare alle giovanissime. Ma anche le più grandi non sono da meno! Tra i vestiti estivi corti ed eleganti da indossare, quelli con lacci da avvolgere attorno al collo o al busto, o per lasciare la schiena scoperta, sono sicuramente tra i più di tendenza.

Fortuna che li troviamo da Zara, Asos, Shein, H&M e in tutti i siti e negozi di fast fashion!