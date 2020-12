5 ispirazioni make-up per le feste ispirati alle vip

Durante le festività, tra l’incontro con lontani parenti che non vediamo mai e le foto ricordo, vogliamo tutte apparire al meglio, per farlo un look make-up a tema natalizio è quasi d’obbligo. Non serve però che usiate colori troppo sgargianti o essere delle make-up artist professioniste per ottenere dei risultati che lasceranno tutti a bocca aperta, soprattutto se si hanno le giuste ispirazioni.

Ecco 5 look make-up da copiare per le feste.

Lo scintillio di Katy Perry

A Katy Perry certo piace stupire, ma per questo Natale ci possiamo ispirare a lei per restare fedeli ad una tradizione delle festività: lo scintillio. La cantante infatti ha postato sulla sua pagina Instagram un look super natalizio, abbinato ad un make-up davvero perfetto per le feste: ombretto dorato e pieno di brillantini, eyeliner e labbra nude. Semplice ed elegante.

Leggi anche Il look cozy di Taylor Swift è quello che vorremmo copiare questo inverno

La tinta labbra controtendenza di Levante

Il rosso è il colore del Natale, su questo non si discute. Ma se avete paura che il tradizionale rossetto rosso possa trasferirsi su bicchieri e tovaglioli durante il pranzo, lasciandovi con un make-up a macchia di leopardo (e non nel senso di animalier), allora potreste copiare il look di Levante: un rossetto corallo, naturale ma di grande effetto e a prova di brindisi, soprattutto.

Il cat eyes di Kylie Jenner

Se vi piace stupire con un make-up più elaborato, quello di Kylie Jenner è perfetto. Ovviamente la guru dell’industria beauty non poteva che non essere di ispirazione per i look natalizi: un cat eyes importantecon l’incarnato più naturale, senza esagerare neanche con l’illuminante, vi donerà di certo un’ariamisteriosa e sofisticata.

Le ciglia extra lunghe di Costanza Caracciolo

Alcune donne non si sentono a proprio agio indossando molto trucco, o pochissimo, ed è giusto così, ma se per Natale volete comunque spiccare tra i parenti ed apparire al vostro meglio nelle foto dovreste puntare tutto sulle ciglia.

Il viso può essere pulito e privo di qualsiasi traccia di make-up, l’ombretto potete lasciarlo nella trousse, ma ispirandovi a Costanza Carcciolo, dovresre sfoggiare delle ciglia extra-lunghe. Magari proprio seguendo i consigli della bella show girl per prendersene cura.

Il look da star di Valentina Ferragni

Se poi a casa vostra il pranzo di Natale è cosa davvero seria, in stile black tie, non c’è dubbio: dovreste ispirarvi a Valentina Ferragni. La sorella minore di Chiara, l’imprenditrice digitale più chiacchierata d’italia, ha da poco postato sulla sua pagina Instagram un make-up perfetto per le feste: labbra rosse ultra glossy, highlighter a non finire e, vero protagonista del look, uno smokey eyes sui toni del viola.