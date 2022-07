I migliori prodotti make-up: le novità di Luglio 2022

Stanche dell’immensa valanga di tendenze make-up che sta ricoprendo la nostra estate di glamour a non finire? Noi speriamo proprio di no: tra basi radiose e dalla finitura olografica in stile Mermaid-Effect e Gloss labbra alla “90’s babe”, senza dimenticare l’affannosa ricerca del mascara estivo perfetto, abbiamo pensato proprio a tutto.

Qualora non aveste ancora dato una sbirciata ai migliori prodotti make-up novità di Giugno, un vero peccato, ecco cosa aggiungere assolutamente ad una già lunga – vi abbiamo beccate- Wishlist.

HUDA BEAUTY Liquid Matte: rossetti opachi a lunga tenuta

Foto Pinterest | Harrods

Nonostante la popolarità indiscussa delle Juicy Lips, con le sue formule sheer dal fascino specchiato, i Liquid Matte di HUDA BEAUTY non possono che essere tra i nostri favoriti del momento: parliamo di rossetti ultra confortevoli e no transfer, quindi perfetti per fronteggiare il caldo.



Opachi, liquido e a lunga tenuta, sono ora disponibili in una versione 2.0 grazie alla nuova formula vegana. La gamma di tonalità disponibili sul mercato, poi, è stata ampliata con nostra somma gioia, adattandosi a più e più tipologie di incarnato. La copertura è totale dalla prima passata, e le nuances sono quelle vibranti che le tendenze labbra chiamano a gran voce. Cosa ci ha fatto innamorare? La texure sottile e terribilmente vellutata.

ASTRA: My Gloss Spicy Lip Plumper

Foto Credits | ASTRA

Sul filone degli ultimi, infuocati trend, lo Spicy Lip Plumper di ASTRA non poteva che attirare la nostra attenzione: si tratta di un gloss volumizzante che enfatizza il volume delle labbra quasi istantaneamente, esaltandone il colore con un’irresistibile sfumatura rosata. Fondente, si stende facilmente sollecitando il microcircolo con una leggerissima e temporanea sensazione di pizzicore.

Nessuna magia: la formula contiene un mix di ingredienti di origine naturale (estratto di zenzero, olio di resina di peperoncino africano, caffeina e vitamina B) che garantisce l’effetto ricercato. Il collagene misto ad acido ialuronico, poi, contribuiscono a mantenere il turgore a lungo. Insomma, se non si fosse capito vola dritto dritto tra i migliori Lip Plumper del periodo!

RVB LAB: Fondotinta compatto solare in polvere

Foto Credits | RVB LAB

Scovare il perfetto fondotinta in estate è un’impresa ardua, lo sappiamo bene. Quello compatto di RVB LAB contiene persino filtri solari, per un’incarnato impeccabile, levigato e protetto tutto l’anno: esaudendo l’esigenza di una base viso radiosa e quella di preparare al pelle dal sole, risulta l’alternativa ideale per chi non sa come truccarsi in estate. La sua texture cremosa gli permette di fondersi, mimetizzando tutte le imperfezioni con una coprenza modulabile.

RVB LAB: Aqua Bomb Mascara

Foto Credits | RVB LAB

E, per coloro che ancora si stanno chiedendo su quale mascara Waterproof puntare questa estate, ecco pronta la soluzione: a prova di umidità, tuffi e a sudore, l’Aqua bomb Extra Volume di RVB LAB è stato specificatamente pensato per resistere all’acqua e donare, al contempo, extra volume e lunghezza. Sì, esattamente l’effetto ciglia texturizzate che adoriamo, anche al mare. Dal pigmento nero profondo per un trucco occhi magnetico, offre una durata estrema.