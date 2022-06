I migliori prodotti make-up, le novità di Giugno 2022

Alle porte della stagione più attesa e bramata di tutte, le maggiori tendenze make-up del periodo iniziano via via a farsi più nitide, e con loro si fa subito più chiaro come truccarsi in estate. Ed è proprio su quest’ultimo concetto che vertono le nuove collezioni beauty, cariche di proposte accattivanti.

Se hai già consultato la nostra Favourites List dei migliori prodotti make-up di Maggio, non ti resta che scoprire di seguito quali saranno i prodotti must-have dell’estate e così gli essenziali per ricreare un look degno di nota.

Diego dalla Palma: SKINGLOW PRIMER SPF20 base illuminante

Le alte temperature si sa, non concorrono certo alla durata del make-up: ecco perché iniziare la base con un primer viso che possa permettere ad esso di resistere meglio sulla pelle. Meglio ancora se un primer illuminante come quello poco sopra, di Diego dalla Palma. La sua texture fluida appare trasparente in applicazione, donando lucentezza e luminosità all’ incarnato.

Fresco e leggero, si assorbe velocemente nutrendo la pelle in profondità e proteggendola inoltre grazie all’SPF 20.

Infinity Cosmetics: Fondotinta Color Changing

Se sei solita imbarcarti nella scelta della perfetta tonalità di fondotinta senza successo alcuno, amerai questo prodotto di Infinity Cosmetics: tale fondotinta bianco cambia colore auto-regolandosi istantaneamente al colore della pelle! Il merito? Dei pigmenti micro-incapsulati che vengono sprigionati al momento della stesura, per uniformarsi all’incarnato di chi lo indossa come per magia.

Questi, insieme all’acido ialuronico contenuto nella formula, assicurano una coprenza media ed un risultato naturale dal finish opaco.

Infinity Cosmetics: STARDUST illuminante cotto

Per completare il trucco shiny come da manuale, non può mancare questo illuminante cotto Infinity Cosmetcs: le perle ad alto potere rifrattivo contenute in esso donano incredibile luce al viso, restituendogli tridimensionalità.

ASTRA Make-up: Madame Lipstylo The Sheer

Come tendenze labbra comandano, l’estate 2022 prediligerà i finish glossati: gli Astra Madame Lipstylo The Sheer procurano quel velo di colore dai riflessi abbaglianti tanto ricercato ultimamente, unito all’ effetto rimpolpante dettato dalle perle infuse nella formula idratante e scorrevole. Quest’ultima, a contatto con le labbra si trasforma in un olio brillante per un risultato discreto ma raffinato.

Proprio come un balsamo, tali rossetti possono essere ri-applicati più volte durante l’arco della giornata al fine di rinnovarne la brillantezza dell’effetto, mantenendo al contempo un ideale livello di idratazione.

ASTRA Make-up: Jumbo Highlighter

Pratico e performante, questo matitone di Astra vanta un morbido tratto shimmer, declinabile in molteplici utilizzi: illumina sì l’arcata sopracciliare, ma è in grado di esaltare le zone chiave del viso e conferire luminosità allo sguardo. La sua texture è morbidissima, facile da applicare e da sfumare.

Essence Cosmetics: Benvenuti a ROMA palette ombretti

Ispirata all’atmosfera romantica della città di Roma, questa palette di ombretti colorati di Essence offre 12 tonalità altamente pigmentate con le quali realizzare il prototipo perfetto di trucco occhi dell’estate, offrendo colori freschi e delicati ma anche tonalità pastello molto attuali in finish diversificati.

Essence Cosmetics: ELECTRIC GLOW colour changing rossetto

Chiudiamo la nostra piccola selezione beauty con ELECTRIC GLOW colour changing, un rossetto ad effetto nutriente dal finish naturale e radioso. Cosa lo rende speciale? La texture racchiude minuscole particelle glitterate, reagisce al pH individuale delle labbra accentuandone il colore naturale!