I migliori prodotti make-up, le novità di Maggio 2022

Una cosa è certa: queste ultime, roventi giornate di Primavera che sanno un po’ di Estate suggeriscono alla mente -già proiettata in anticipo verso essa- un’idea più vicina di quest’ultima, accompagnata da sempre maggiori aspettative. E così è un attimo, si inizia inevitabilmente a vagare con la fantasia circa mise e beauty look estivi: ma come truccarsi in estate?

Le nuove collezioni di cosmesi, affiancate dalle recentissime tendenze make-up, giocano di anticipo ed offrono spunti sostanziali nonché interessantissimi in merito: così, dopo i migliori prodotti make-up di Aprile eccoci pronti a stilare la nostra scrupolosa lista, condita delle nostre novità preferite del periodo!

Catrice Cosmetics: base ultra luminosa ed impeccabile con Kaviar Gauche Palette viso

Essendo la bella stagione quella prediletta da chi decide di convolare a nozze, Catrice Cosmetics ha recentemente realizzato una collezione viso in edizione limitata tutta dedicata al trucco sposa in collaborazione con il duo di stiliste berlinesi Kaviar Gauche: ebbene, ciò che ha fatto innamorare noi è stata la Palette viso All you need is love.

Foto Catrice

Con l’arrivo delle alte temperature si sa, le basi viso si alleggeriscono in favore di un trucco shiny, luminosissimo e impalpabile, dunque che siate voi la fortunata, che siate in cerca del perfetto make-up per l’invitata al matrimonio o -più probabilmente- vogliate sfoggiarne uno degno del suo nome questa palette è l’ideale: essa racchiude tutto il necessario, vale a dire un illuminante, una terra e due blush dai toni versatili per un look radioso ed impeccabile.



KIKO MILANO: trucco radioso a lunga durata con FESTIVAL GLOW Keep Shining Make-Up Fixer

Il caldo sulla pelle è meraviglioso, siamo d’accordo, ma la nostra full face potrebbe non essere della stessa opinione: ecco perché in primavera/estate si fa ancor più presente la necessità di fissare il make-up, magari con un prodotto come questo di KIKO, che possa enfatizzarlo anziché alterarlo.

Foto KIKO

Il Keep Shining Make-Up Fixer, infatti, promette di settare la base viso idratando la pelle e donandole sofisticata radiosità: le micro particelle perlescenti al suo interno liberano un’incredibile effetto Glazed Skin una volta agitato il flacone, per una piacevole sensazione di freschezza abbinata all’ irresistibile effluvio di lavanda.

Bottega Verde: make-up occhi intenso grazie a Frutta Boom Palette di ombretti

Terminiamo in bellezza la nostra selezione con questa palette occhi di Bottega Verde della linea “Frutta Boom”, per un ricercato trucco occhi dai colori naturali e semi-nude.

Foto Bottega Verde

Le quattro nuances all’interno sono universali, adatte ad ogni incarnato e colore di occhi, dalla formula soft touch e texture diversificate tra ombretti opachi ed ombretti shimmer.