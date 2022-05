Preparare la pelle al sole: cosa c'è da sapere? Ecco quale beauty routine seguire

Con l’estate alle porte, vietato farsi cogliere alla sprovvista: una volta spuntata la casella “prova costume” grazie al bikini perfetto e dato per assodato come truccarsi in spiaggia, è tempo di parlare di abbronzatura: sai già come si prepara la pelle ad accogliere il sospirato colorito ambrato? Se la risposta è no, allora sei nel posto giusto.

Esistono infatti specifiche dritte da seguire scrupolosamente mentre si attende con trepidazione l’arrivo della bella stagione, da applicare in modo del tutto strategico e funzionale: l’ “abbiccì della tintarella” comprende sì semplici norme igieniche accompagnate da una sana alimentazione, ma soprattutto una beauty routine ad hoc che possa spianare la strada all’abbronzatura, rendendola uniforme e durevole nel corso del tempo.

Abbiamo qui per te un piccolo manuale pronto all’uso: ti consigliamo di prendere appunti!



1. Esfoliazione

Il primo passo per un’abbronzatura “da Oscar” è sicuramente quello di stimolare il turnover cellulare attraverso l’esfoliazione: scrub viso e corpo sono infatti i suoi più fedeli alleati in quanto, insieme anche a gommage e peeling, favoriscono la rimozione delle cellule morte garantendo così un colorito uniforme a lungo.

Un Beauty Tip da segnarsi? Concediti trattamenti a base di Acido Mandelico, aiuterà a levigare l’incarnato provvedendo a schiarire persino antiestetiche discromie. Inoltre, non è fotosensibilizzante. Cosa aspetti?

2. Idratazione

Come di rito, risulta sostanziale idratare a fondo la pelle in seguito all’esfoliazione -ma anche a prescindere da essa-: questo, oltre a preparare una base omogenea, impedirà l’insorgere di fastidiose screpolature che potrebbero determinare un’addio precoce alla tintarella.

3. Alimentazione ed integratori

Forse è difficile da credere, eppure l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale persino per quanto concerne l’abbronzatura: in alcuni cibi vi sono sostanze in grado di stimolare la melanina (elemento che determina la pigmentazione della pelle) quali il carotene contenuto in pomodori, albicocche, carote, melone e verdure a foglia verde.

È possibile inoltre assumere specifici integratori alimentari, qualche tempo prima e durante l’esposizione solare, che fungano da booster naturale e contribuiscano poi ad aumentare la durata del colorito sulla pelle. Altri, invece, proteggono dal sole: a base di antiossidanti, fanno ad essa da scudo dall’interno contro radicali liberi e segni d’invecchiamento precoce.

4. Protezione solare

Ultimo ma non ultimo, urge sfatare il falso -nonché pericolosissimo- mito secondo il quale fare assiduo uso di protezione solare ostacoli l’abbronzatura: ebbene, mai sentita eresia più grande.

Il sole è un vero toccasana sotto diversi punti di vista, ma può anche rivelarsi severamente dannoso! Sono perciò proprio le creme solari ad impedire scottature ed eritemi -nei casi più fortunati-, prolungando inoltre il tono dorato sulla pelle per più tempo.