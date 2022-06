Focus sullo sguardo: arrivano le ciglia texturizzate

Seppur con l’ausilio del solo mascara, lo sguardo questa estate è assolutamente in primo piano. Intrigante, magnetico, drammatico: sono queste le caratteristiche che calamitano il focus sul trucco occhi, rimediandogli il ruolo da protagonista. Un passo in più rispetto alle popolarissime ciglia push up, se non altro per il piglio sfacciato e la stravaganza espressi.

Le tendenze make-up dell’estate preferiscono ancora una volta puntare sul contrasto, prevedendo l’accompagnarsi delle basi glowy -da scegliere tra Mermaid Effect e Glazed Skin– a sceniche ciglia texturizzate, estremamente nere e strutturate.

Come ottenerle? Tramite un’abile stratificazione del mascara, da prediligere se volumizzante, per costruire uno sguardo quanto più possibile intenso e profondo, pronto a rubare la scena. Un riferimento alle controverse ma già note Spider Lashes, da enfatizzare grazie al prezioso aiuto di una semplice pinzetta che possa contribuire a modulare il risultato finale.

Una tecnica che senza dubbio tende a portar via qualche attimo in più rispetto alla canonica applicazione del prodotto: più strati verranno sovrapposti, maggiore sarà l’impatto. Le regole, invece, sono sempre le stesse. Si parte dalla base delle ciglia e, tramite strategici movimenti a zig zag, se ne raggiunge l’estremità fino ad ottenere insperata lunghezza. La punta dello scovolino, poi, sfruttata verticalmente farà la differenza.

Una tendenza, questa, in perfetto tempismo quando si tratta di come truccarsi in estate: sarà sufficiente affidarsi a prodotti Waterproof, optare per una base viso luminosa ed un paio di ammalianti Juicy Lips.