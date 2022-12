7 borse in pelle economiche da farsi regalare a Natale

Inizia il countdown per Natale ma siamo sicure che, come ogni anno, c’è ancora qualcuno che non è riuscito a fare tutti i regali. Se anche voi fate parte della categoria o, ancora meglio, volete facilitare il compito a qualcuno suggerendo cosa vi piacerebbe ricevere, la borsa in pelle è un vero must have ed è tra le borse più belle da regalare a Natale.

Certo, non tutte possiamo permetterci una pochette Saint Laurent o le borse di Louis Vuitton da sfoggiare come le star, per questo vi suggeriamo 7 modelli incredibili di borse in pelle economiche che vi renderanno le più cool delle Feste!

Borsa mezzaluna: un vero sorriso in pelle

L’abbiamo detto e ripetuto più volte: la borsa a mezzaluna è semplicemente imperdibile quest’anno! Se c’è un accessorio da dover avere assolutamente è proprio lei, la borsa in pelle perfetta per ogni tipo di look. La forma a sorriso di Pull&Bear ci mette allegria e non ci resta che scegliere la nuance che preferiamo, facile no?

Foto Pull&Bear | borse in pelle economiche

La cartella sì, ma non per andare a scuola

Se cerchiamo una borsa in pelle originale, davvero cool e che dia quel tocco di stile in più al look, puntiamo sulla mini cartella in cuoio by Dr Martens. Vibes retrò e allure vintage: è proprio quello che ci serve per sentirci it girl! Se poi il prezzo è piccolo come le sue dimensioni, cosa aspettiamo a indossarla sui nostri cappotti basic?

Foto Dr Martens | borse in pelle economiche

Rosso fuoco: la borsa in pelle del Natale è solo lei!

Piccola ma dal carattere deciso, la borsa in pelle delle Feste non poteva che essere rosso scarlatto e super glamour! Quella di Primadonna è semplicemente il top per spezzare un outfit total black dando un tocco fashion che non ci fa passare inosservate ai party. Chiamiamo subito quella zia che non sa ancora cosa regalarci!

Foto Primadonna | borse in pelle economiche

La borsa in pelle che tutte vogliamo è tote

Passiamo al lato pratico con la tote bag, anche detta la borsa dei sogni di ogni donna che esce al mattino e torna la sera. Grande, capiente, comoda ma soprattutto fashion, è impossibile non amarla, specialmente nel modello di Stradivarius economico ma dallo stile big. Di sicuro è uno dei regali perfetti da ricevere a Natale, incrociamo le dita.

Foto Stradivarius | borse in pelle economiche

Eleganza con brio per la borsa con le frange

Rimaniamo sul modello big ma con una verve molto diversa dalla classica tote bag. Vestirsi a dicembre ed essere cool è davvero facile con la borsa in pelle con le frange, elegante ma con un qualcosa in più che tinge di brio ogni nostro look. Il modello di Mango ha un costo basso ed è perfetta se indossata a gonne lunghe invernali, provare per credere!

Foto Mango | borse in pelle economiche

Pink! La borsa in pelle è Barbie style

Siamo follemente innamorate del rosa in ogni sua forma e nell’attesa di vedere al cinema il film su Barbie, lasciamoci incantare dalla borsetta in pelle rosa con coulisse di Bershka. Lo stile Barbiecore ci ha conquistato già da un po’, ma questa borsa renderà insuperabile l’outfit delle Feste.

Foto Bershka | borse in pelle economiche

Borse animal print, il coccodrillo supera tutte

Last but not least ci sono loro, le borse a tracolla in pelle effetto coccodrillo di Zara: costano poco, sono disponibili nei colori più cool dell’inverno e sono strepitose.

Foto Zara | borse in pelle economiche

Indossarle con gli Ugg ultra mini e un paio di leggins con pullover oversize vi renderà le più fashion sia per il pranzo in famiglia che per un party con gli amici.