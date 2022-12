Le borse Louis Vuitton dei nostri desideri a meno di 2000 euro: il sogno di Natale

Le borse Louis Vuitton hanno segnato la storia della moda come pochissime altre hanno saputo fare. Delle vere e proprie icone di stile che definiscono non tanto un look quanto un modo di essere: le donne che le indossano sono regine di eleganza e glamour senza ombra di dubbio. I modelli sono spesso inaccessibili e la Collezione Artycapucines ne è la prova, ma forse proprio per questo sono fra le it bag più desiderate in tutto il mondo.

Dalle borse bauletto Speedy alle famosissime borse a mano Alma, ma anche le pochette a tracolla e le mega tote bag da indossare ogni giorno: scopriamo quali sono i 3 modelli iconici di Louis Vuitton a meno di 2 mila euro, da regalarci subito a Natale!

La borsa a bauletto Speedy è la numero uno di Louis Vuitton

Quando si parla di Louis Vuitton, non possiamo non citare il modello che ha consacrato il successo della maison a livello mondiale: il bauletto Speedy. Imitato negli anni da diversi altri marchi e amato da star del calibro di Audrey Hepburn, il bauletto è stata forse la prima it bag a spopolare tra le fashioniste.

Borse di Louis Vuitton

Oggi è previsto in tantissime misure e versioni per tutti i gusti, anche se la veste classica, quella in tela Monogram, rimane il vero cavallo di battaglia. I prezzi variano dalle 1.180 euro del modello classico ai 1.550 della sua versione mini, mentre con 1.700 euro possiamo accaparrarci un modello esclusivo, lo Speedy Bandoulière 25 della della Capsule Collection LV Pillow: semplicemente il massimo!

La borsa a mano Alma, la più amata dalle vip

Tra le borse autunno inverno di tendenza più cool della maison c’è ovviamente Alma, un modello a mano ispirata alla forma ideata da Gaston Vuitton nel 1930. Parliamo di una borsa in pelle con doppia cerniera che corre tutto intorno al profilo del modello, con doppio manico corto e comoda tracolla rimovibile. Comoda, versatile e perfetta sia da giorno che da sera: cosa vogliamo di più?

Foto Louis Vuitton – Borse di Louis Vuitton

Alma è sicuramente tra le borse più belle da regalare a Natale, specialmente a se stesse visto che il prezzo per la versione classica è di 1.650 euro! Se invece vogliamo la mini size, un vero concentrato di bellezza, il prezzo si abbassa di un bel po’ (1.340 euro).

Pochette con tracolla: borsa mini, stile big

Non possono assolutamente mancare le sempiterne borse a tracolla di Louis Vuitton, un vero must per tutte le fashion addicted che vogliono arricchire il guardaroba con un accessorio indispensabile. Le star le adorano, specialmente nella versione mini!

Foto Louis Vuitton – Borse di Louis Vuitton

Ora che le borse di lusso si possono acquistare anche a rate non abbiamo più scuse: dobbiamo assolutamente acquistare la mini pochette Accessoires della Collezione Vivienne Holidays 2022! Realizzata in tela Monogram con fodera interna rosa, si distingue per l’esclusiva stampa che ritrae l’iconica mascotte della Maison. Dolcissima e piccolissima come il suo prezzo, soli 620 euro per un sogno da far avverare!