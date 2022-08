I migliori prodotti make-up, le novità di Agosto 2022

Che stiate tuttora attendendo la vostra meritata ricompensa con l’arrivo delle agognate ferie -raggiungibili quanto un’oasi nel deserto- o siate or ora di ritorno, fermi tutti! Abbiamo qui qualche novità interessante per voi: nel primo caso da mettere in valigia all’ultimo minuto, nel secondo qualora abbiate bisogno di consolarvi, ecco quali prodotti make-up ci stanno facendo battere in cuore in questa calda estate.

Avete già dato un occhio ai migliori prodotti make-up del mese di Luglio? Cliccare qui è un buon modo per recuperare!

Infinity Cosmetics: Blacking Waterproof Mascara per un make-up a lunga tenuta

Foto Instagram @infinitycosmetics_official

Se siete state attente -e sappiamo che lo siete state- avrete sicuramente notato come gli ultimi beauty trend entrati in campo per questa torrida stagione vedano protagonista il mascara: mentre le ciglia Push-up aprono lo sguardo rendendolo dolce ed irresistibile, ci pensa la controparte ad ammaliare con fare drammatico, servendosi di sceniche Spider Lashes (o ciglia texturizzate).

Ma come ottenere lo stesso effetto con il make-up da spiaggia? Con dell’ottimo trucco Waterproof, è chiaro. Il Blacking Waterproof mascara di Infinity Cosmetics, ad esempio, gode di una formula impermeabile capace di resistere alle situazioni più estreme: mentre pensa al benessere delle ciglia rinvigorendole a colpi di Vitamina E, la texture morbida e cremosa consentirà di ottenere ciglia volumizzate ed allungate per tutto il giorno.

NABLA COSMETICS: nuovi Cupid’s Arrow coloratissimi in edizione limitata

Foto Instagram @nablacosmetics

Le tendenze make-up vigenti ci vogliono creative, offrendoci una tavolozza colori vastissima per decorare la stagione con vibes positive e gioiose: niente di meglio che arricchire il proprio trucco occhi dell’estate con le nuove matite stylo multi-funzione di Nabla, che ha recentemente fatto uscire nuove nuances -coloratissime- dei suoi già famosi ed amatissimi Cupid’s Arrow.

A lunga tenuta e dalla texture cremosa, fondente e dal generoso ed intenso rilascio colore, questi risultano estremamente immediati da usare e sfumare concorrendo per il perfetto Pastel make-up da manuale. L’unico difetto? Si tratta di un’edizione limitata. Accorrete!

MULAC COSMETICS: gli Psygloss regalano labbra da baciare

Foto Instagram @mulaccosmetics

È di must-have che stiamo parlando: come potrebbero mancare dei performanti Lip Plumper da aggiungere ai propri beauty essentials da viaggio e, quindi, tra i prodotti make-up dell’estate? Come sappiamo il lucidalabbra è tornato alla ribalta grazie anche al Nineties Revival ad avvolgere le tendenze più popolari del momento, e Mulac lo sa bene.

Ecco perché agli Psygloss spetta un posto di diritto nella nostra piccola selezione di Agosto, rientrando dritti dritti nella sfilza di gloss da provare: disponibili in molteplici varianti colore ma anche finish, questi vantano una formulazione totalmente vegana arricchita con attivi “miracolosi” i quali regalano alle labbra insperato volume. Approvatissimi!