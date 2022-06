Pastel Make-up: come sfoggiare gli ombretti colorati di tendenza con stile

Che le tendenze trucco occhi dell’estate si siano omologate, proprio come è stato per la moda, alle nuances vitaminiche più vivide di sempre non è più un fatto clamoroso: è l’anno del colore, della rivalsa e non ci sarebbe modo migliore per esprimerlo. Ad ispirare la direzione del concetto beauty vigente è stato sicuramente l’immaginario del make-up anni ‘90, fatto di palpebre piene -a volte appena sfumate- dalle tinte vivaci, Skinny Brows e dal discutibile, talvolta eccessivo Overlining. Il tutto oggi è stato ampiamente rivisitato, riprendendone i tratti iconici per migliorarne le falle grazie all’esperienza accumulata nel tempo.

Parliamo sicuramente di tonalità sfacciate, che possono in qualche modo intimidire chi non possiede familiarità e dimestichezza con gli ombretti colorati. Ecco perché oggi vogliamo suggerirti tre modi super cool per sfruttare tale trend a tua misura, con stile.

Eyeliner pop e colorato: essenziale ma d’effetto



Svariate celeb ne sono già stata ammaliate, e non potrebbe essere più semplice replicarne il look: perché non sfruttare i colori delle tendenze make-up dell’estate tracciando una bella linea di Eyeliner colorato e super pop lungo la propria linea ciliare? Basteranno soltanto un pennello angolato (o a punta), il tuo ombretto preferito leggermente inumidito ed il gioco è letteralmente fatto. Provare per credere.

Reverse Eyeliner versione pastello: è lui il più on trend

Ecco come cogliere due piccioni con una fava o, forse, dovremmo dire due tendenze: il Reverse eyeliner è stata una delle novità dell’anno in fatto di beauty trend, e si dà il caso rivelarsi perfetto se accostato al Pastel Make-up. Come base si può prediligere uno degli ombretti shimmer tanto in voga, accostato ad una nuance più accesa a creare la caratteristica Reverse Wing.

A tutta palpebra: lo Smokey Eyes ultramoderno

Ultima ma non ultima, l’idea vincente potrebbe essere quella di realizzare un sempiterno Smokey Eyes con l’aiuto, appunto, di un ombretto saturo: la peculiare sfumatura che il look richiede renderà il tutto più portabile e, perché no, anche più divertente. Ti abbiamo convinta?