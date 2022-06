Gli essentials beauty e make-up da portare in vacanza

Attimi di puro terrore aleggiano attorno al festoso clima pre-vacanza: sì, perché se c’è un tratto comune ad ogni donna quello è proprio la tendenza al “panico da valigia”, e ciò vale a dire la folle paura di non disporre nel proprio beauty case né dello spazio necessario né dei propri prodotti di fiducia -trovandosi così obbligate ad interrompere la propria abituale skincare routine– una volta giunte a destinazione.

In procinto di partire per sospirate mete paradisiache o magari per un romantico weekend fuori città, il dubbio è dunque più che lecito: cosa portare con sé? Dopo aver rivolto un rapido, costernato sguardo al proprio arsenale di bellezza lo sappiamo, sembra quasi ogni cosa sia indispensabile e di non potervi, quindi, rinunciare. Ma è qui che entriamo in gioco noi! Ecco per te stilata la lista dei beauty and make-up essentials senza i quali è impossibile partire.



Prodotti primari per la skincare (detergente, tonico, siero, crema e struccante bifasico);

Shampoo e balsamo ristrutturanti;

Olio nutriente per capelli;

Solari;

Make-up Waterproof e palette multiuso

Che si stia per affrontare un tragitto in aereo, autentico cruccio per tutte noi, oppure in treno o macchina, è sempre meglio non appesantirsi eccessivamente e viaggiare leggere.

Quel che di certo non può mancare è tutto l’occorrente indispensabile per la beauty routine, fondamentale da non trascurare nemmeno in vacanza: sì a detergenti, tonici, sieri viso e creme idratanti. Da non dimenticare assolutamente, poi, uno struccante bifasico che possa rimuovere il trucco a lunga tenuta.

Chioma ed estate purtroppo non fanno rima, e nemmeno amicizia. Ecco perché è fondamentale portare con sé shampoo e balsamo ristrutturanti e nutrienti, rimedi per capelli sempre utili in questa stagione per evitare irreparabili danni. Ultimo, ma non per importanza, un olio per capelli da applicare prima di andare a dormire.

Severamente vietato partire sprovviste di solari, in primis per garantire la salute della pelle ed in secondo luogo per poter sfoggiare un’abbronzatura invidiabile. Puoi sostituire, volendo, la crema corpo con un doposole oppure optare per lozioni lenitive utili a dare sollievo nel caso di scottature.

Come truccarsi in estate? Tramite ottimi prodotti Waterproof, ovviamente, adatti anche al make-up da spiaggia. Nel tuo beauty case completo del make-up per l’estate questi non potranno certo mancare, corredati da palette multiuso e prodotti 2 in 1, utili e funzionali allo scopo.

The Ordinary Haircare

The Ordinary ha recentemente formulato una performantissima linea tutta dedicata ai capelli, costituita da shampoo e balsamo leggeri e delicati atti a rispettare la naturale barriera cutanea, arricchiti da un prezioso fattore idratante che li rende perfetti da portare al mare con sé.

Dior Backstage Glow Face Palette in Copper Gold

Non si può partire senza una palette occhi e viso nel proprio nécessaire: questa di Dior contiene nuances universali, adatte a ricreare un look tutto estivo esaltando lo sguardo con toni bronze e scolpire al contempo i volumi del volto.

Essence: Daily Drop of Beauty Sleep Ampoule Face Serum

Questo siero viso in ampolla di Essence è arricchito con il 7% di acqua di lavanda, le cui proprietà lenitive e idratanti lo rendono perfetto per una skincare routine serale estiva e rilassante.