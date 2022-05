La Redoute: ecco quali sono i must-have della primavera-estate

Incarnando garbo e raffinatezza dello stile francese sia nell’arredamento che nella moda, La Redoute, azienda leader nell’e-commerce, si è reinventato sino a camminare di pari passo alle tendenze moda vigenti: la collezione femminile primavera/estate 2022 si scinde in tre differenti universi a delineare una donna sempre diversa, tutte accomunate da uno stile cool e confortevole. Vediamole insieme più nel dettaglio!

La prima è stata denominata “Retro Palermo“, ispirata alla Dolce Vita anni ’60 ed atta, quindi, a disegnare fedelmente la femminilità dell’epoca. I capi sono graziosi, scelti in colori insaturi per comunicare un’atmosfera vintage: maxi abiti leggeri, pantaloni a vita alta e gamba larga si tingono dunque di pois e minuti motivi floreali.

“Preppy Tender” vuole invece rappresentare il tipico mood parigino, caratterizzato da uno stile disinvolto dal piglio sporty chic: i capi sono ispirati alle tendenze anni’90, all’abbigliamento sportivo americano. Felpe e t-shirt collegiali si alternano a tagli sartoriali maschili, mocassini e sneakers.

Foto La Redoute

“Jardin d’Ètè“, infine, riporta alla mente l’effluvio della bella stagione tramite pezzi primaverili dalle vibes country/bucoliche, in un mix perfetto tra femminilità e stile utilitario: coesistono, all’interno della collezione, tailleur fluidi e pantaloni ampi insieme a chunky boots e salopette. I colori poi sono quelli della terra, con i soli tocchi vivaci di rosso e verde acceso.

Ma scopriamo insieme ora i quali saranno i must-have della collezione primavera-estate “La Redoute Collections“!

Abito lungo scollo quadrato con maniche corte a pois

Foto La Redoute

Per la serie “vestiti per il mare“, ecco un abito lungo in lino e viscosa in stampa maxi pois gialli su fondo Ècru. La silhouette semi-aderente mista a scollo quadrato, spacco e maniche a palloncino esprimono delicata femminilità. Come completare il look alla perfezione? Con una delle borse mare di tendenza ed ai piedi dei meravigliosi sandali estivi.

Co-Ord Set con Blazer doppiopetto a quadri dalla linea dritta e minigonna

Foto La Redoute

Preppy ed un po’ retrò, ecco un coordinato a quadri con Blazer Oversize e minigonna. Per una mise total “school girl” la scelta della calzatura deve ricadere rigorosamente per un bel paio di mocassini con plateau di tendenza!

Mini abito verde con maniche a sbuffo, bottoni e micro fiori

Foto La redoute

Chiudiamo la nostra “fashion top 3” con questo mini abito con maniche a sbuffo e micro fantasia floreale, che si staglia sullo sfondo verde. Lo scollo a V ed i bottoni chiari, poi, rendono il tutto particolarmente romantico.