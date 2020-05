Con l’estate in arrivo la prova costume è dietro l’angolo e c’è chi è sempre pronto a darci una mano: Tezenis, coi costumi in catalogo per la stagione calda di quest’anno. I costumi da bagno Tezenis si presentano sotto forme e colori ben specifici: nero e rosso la fanno da padroni, con qualche incursione di bianco, fantasie fiorate e disegni cachemire. Diamo un’occhiata insieme al catalogo. Tezenis: i costumi basic per l’estate!

Costumi da bagno Tezenis: i bikini

Tezenis

Il bikini è un grande classico e classico è anche il design dei costumi Tezenis in catalogo nella sezione triangolo. Top con ruches in nero o rosso, triangolini con fantasia a pois, righine e fiocchi alla marinaretta, triangoli in versione imbottita e non e top a disegni cachemire sui toni del rosso.

Tezenis

Potrete abbinare il pezzo di sopra a uno slip della stessa fantasia o creare uno spezzato, per un costume basic e confortevole.

Tezenis

Costumi a fascia Tezenis

Tezenis

Se non un bikini a triangolo potrete sceglierne anche uno a fascia. Da Tezenis i costumi a fascia sono principalmente arricciati ad elastico, dal design minimalista e con tagli sportivi. Fiori colorati tropicali su fondo nero, fasce con torciglioni al centro da abbinare a slip con corsettature e borchiette laterali a vita alta per un tocco vintage, fasce a righine e pois con laccetto al collo e top scollati con fiocco al centro. Semplici ma efficienti!

Costumi Tezenis interi

Tezenis

E infine come dimenticare i costumi interi! Le nuances rimangono le stesse ma si gioca sulle forme e sui tagli per rendere particolari i costumi da bagno. Scollo all’americana profondo con ruches lungo i bordi per le versioni in rosso e nero o a fiori tropicali, intrecci di stoffa sulla schiena, pois e righe anche per la versione intera e tagli sui fianchi per forme un po’ più sensuali.

Tezenis

Con questa voglia di estate e la spedizione gratuita offerta da Tezenis i costumi sono sempre più a portata di mano, non ci resta che acquistarne uno!