Alessandra Amoroso: beauty & make-up identikit di un “pezzo di cuore”

Giocosa, spumeggiante e dal sorriso -grande- contagioso: questi i precisi ingredienti, uniti ad una strepitosa voce nera, che hanno condotto Alessandra Amoroso al successo nonché dritta al cuore dei suoi fan nell’ormai lontano 2009. Un’impresa che si direbbe facile, quasi scontata, visto il suo enorme dono: una timbro vocale potente, a tratti graffiante e dal dalle intense vibrazioni soul, capace di smuovere le corde del cuore di chiunque. La prima freccia l’ha scoccata calcando il palco di “Amici di Maria” sulle note della sua celebre “Immobile”: un colpo di fulmine lungo, ad oggi, 13 anni e proseguito nel tempo con tutto un susseguirsi di incredibili successi a fare da sfondo alle nostre storie d’amore.

Alessandra Amoroso – Foto Instagram @amorosoof

Reduce dal grande traguardo raggiunto che l’ha vista commuovere e far ballare il grande pubblico dallo stadio di San Siro, eccoci pronti ad augurarle un buon compleanno a modo nostro, e ciò vale a dire regalandole uno dei nostri beauty identikit.

Alessandra Amoroso ed il caschetto

Alessandra Amoroso – Foto Instagram @amorosoof

Il suo marchio di fabbrica? Senza esitazione e con estrema certezza ci sentiamo di menzionare colui che cavalcherà le imminenti tendenze in fatto di tagli corti per i mesi a venire: signore e signori il caschetto corto.

Alessandra Amoroso – Foto Instagram @amorosoof

Dal liscio al mosso, Alessandra Amoroso esprime infatti la sua anima frizzante sperimentando look capelli sempre diversi, spaziando spesso e volentieri dal corto a tagli medi. Chi la segue dagli inizi la ricorderà con Long bob e frangia, la sua unica e sola costante, prontamente sostituiti poco dopo da un Pixie cut dall’allure terribilmente boyish, degno del nome che porta.

Alessandra Amoroso – Foto Instagram @amorosoof

In quanto a colori, invece, l’artista pare essere affezionata al suo castano medio naturale, illuminato talvolta da lievi schiariture. Fatta eccezione della chioma argentea sfoggiata lo scorso anno, si intende!

Occhi in primo piano per Alessadra Amoroso

Alessandra Amoroso – Foto Instagram @amorosoof

I grandi ed espressivi occhi verdi di Alessandra Amoroso sono il punto focale di ogni make-up su di lei eseguito: onnipresente il mascara, applicato a mo’ di ciglia Push-up, così come la linea sottile di matita nera stesa con minuzia lungo la linea ciliare superiore. Ombretti shimmer champagne o color blu terminano la maggior parte dei look occhi, di quando in quando intervallati da smokey eyes fumé se in concerto.

Alessandra Amoroso – Foto Instagram @amorosoof

L’incarnato risulta sempre perfezionato, tendenzialmente opaco se non fosse per l’immancabile accento di blush sulle gote. Le labbra, infine, sono quasi sempre mantenute naturali, vivacizzate da finish cremosi e lucidalabbra rosati. A rossetto rosso e toni sottobosco, poi, sono riservate sporadiche apparizioni.